Vor der Einlagerung empfiehlt es sich die Pneus gründlich zu reinigen. Dies macht Schäden sichtbar und schützt die Oberflächen. (KÜS, obs)

Ist der Moment dann jedoch gekommen die Winterreifen in den Sommerschlaf zu schicken, kann man einiges tun, damit sie im Herbst ohne Probleme wieder einsatzbereit sind. Pflege gehört dazu. Das hat nicht nur optische Gründe und verhindert unnötige Verschmutzungen des Lagerplatzes, sondern hilft auch dabei etwaige Schäden frühzeitig zu erkennen. So sollte man vor dem Einlagern Felgen und Reifen gründlich reinigen sowie Steine und andere Fremdkörper aus dem Profil entfernen. Dabei können Beschädigungen zutage kommen, wie sie zum Beispiel ein ins Gummi eingedrungener Nagel oder Scherben verursachen.

Warme Tage, Sonnenschein, heißer Asphalt und lange Touren ins Grüne oder in den Urlaub: Im Sommer werden ganz andere Ansprüche an die Bereifung gestellt als im Winter. (Andrea Warnecke, dpa-tmn)

Hat der Reifen seine maximal empfohlene Lebensdauer von sechs Jahren noch nicht überschritten, noch ausreichend Profil und befindet sich insgesamt in einem guten Zustand, kann bei solchen Mängeln über eine Reifenreparatur nachgedacht werden. Einige Werkstätten bieten diesen Service neben dem Räderwechsel und der Einlagerung zusätzlich an. Gesetzlich vorschrieben ist übrigens eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern. Wirklich empfehlenswert sind jedoch Werte weit darüber: Bei Sommerreifen mindestens drei Millimeter und bei Winterreifen vier Millimeter.

Auch die Felgen freuen sich vor ihrer Auszeit über eine Schönheitskur. Dafür bieten sich spezielle Felgenreiniger an, die das Material nicht nur säubern, sondern auch pflegen. Rost und Beläge, die sich während der Ruhezeit unter dem Deckmantel des Schmutzes an der Felge ansetzen können, haben so keine Chance.

Reifenwechsel notwendig?

Gute Reifen sind selten ein Schnäppchen. Aus diesem Grund stellen sich viele Autofahrer die Frage ob ein Wechsel von Winter- auf Sommerräder überhaupt notwendig ist, besonders wenn die Profiltiefe noch den Empfehlungen entspricht. Die Antwort ist, dass es in Deutschland nur eine situative Winterreifenpflicht gibt. Das bedeutet, dass bei winterlichen Straßenverhältnissen Winter- oder Ganzjahresreifen aufgezogen werden müssen. Dadurch ist es zwar möglich, das ganze Jahr hindurch mit Winterbereifung unterwegs zu sein, doch ist dies keine Kostenersparnis. Im schlimmsten Fall kann es sogar gefährlich werden. Beides hängt mit der eher weichen Gummimischung der Reifen zusammen. Diese verschleißt im Sommer schneller. Außerdem führt der größere Rollwiderstand zu einem höheren Kraftstoffverbrauch. Problematisch ist zudem, dass sich bei hohen Temperaturen die Stabilität verringert. Außerdem verlängert sich der Bremsweg. Dies kann laut ADAC bei Tempo 100 einen Unterschied von bis zu 16 Metern ausmachen.