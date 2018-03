Außerdem sind die neuen Frühjahrskollektionen eingetroffen.

Das Geschäft von Sonja

Antons-Damm an der Cramerstraße 205 ist liebevoll ausgestattet und begeistert mit einer

geschmackvollen Auswahl von internationaler Damenmode, Accessoires sowie Schmuck. „Der Marine-Look ist immer noch im Trend. Außerdem sind florale Muster und Folklore-

Stickereien wichtige Themen“, sagt Sonja Antons-Damm. Auch ganz klare Linien kämen aktuell bei ihren Kundinnen gut an. „Die neuen Modefarben sind Koralle, Rosé, Pink, Lila, Mint und Gelb. Es wird also bunt“, schildert die gelernte Schneiderin und Kauffrau.

Die Marken, die Sonja

Antons-Damm und ihr Team aus Julia Schmitz, Helga Rosenbrock und Petra Menze präsentieren, sind vielfältig. Sportiv und

modern sind etwa die Stücke des deutschen Labels S’questo. Me & Lou, Malvin, die dänische Marke One Two, die beliebten Hosen von Robell und anderes mehr bildet ein breites Sortiment von Damenmode in den Größen 36 bis 46. Neu ist die hollän-

dische Marke Sophia Perla, die ausgefallene Teile mit trendigen Mustern und sportlichen Elementen im Programm hat. Auch im Bereich Schmuck und Accessoires hat die Boutique viel zu bieten. Vom Label Umjubelt stammen Gürtel und Schnallen, die die Kundinnen frei kom-

binieren können. Der kreative Tausendsassa Sonja Antons- Damm ist außerdem für die

große Auswahl von farben-

frohem Schmuck bekannt, den sie und Mitarbeiterin Julia Schmitz zum größten Teil selbst designen und in Handarbeit

gestalten.

Wer die Auswahl der Boutique kennenlernen möchte, hat dazu nicht nur zu den regulären

Öffnungszeiten Gelegenheit. So präsentieren Sonja Antons- Damm und ihre Mitarbeiterinnen ihren selbst designten Schmuck zum Beispiel bei der Messe „Tausendschön – Kunst, Kurioses und mehr“, die am Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Großmarkt Bremen am Waller Freihafen stattfindet. Mehr als 100 Aussteller zeigen dort ihre handgefertigten Produkte. Der Eintritt zu der Kreativmesse ist frei.

Sonja Antons-Damm lädt

außerdem regelmäßig zu ihren Schmuckkursen in die ehema-

lige Werkstatt ein. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen Julia Schmitz und Petra Menze

vermittelt sie das Anfertigen von Ketten, Armreifen, Ohrhängern und Co. Die zweistündigen

Veranstaltungen kosten zehn Euro. Das Material kann vor Ort erworben werden. Dank Gutscheinen eignen sich die Kurse auch als außergewöhnliche

Geschenkidee. Die nächsten

Seminare, für die es noch freie Plätze gibt, finden am 24. März, 14. April und 12. Mai jeweils sonnabends von 14 bis 16 Uhr statt. Eine Anmeldung ist

erforderlich.

Sonja Antons-Damm beteiligt sich außerdem gerne an Aktionen der Händlergemeinschaften in der Delmenhorster Innenstadt. So engagiert sie sich im Zusammenschluss der Kauf-

leute am Schweinemarkt, der zusammen mit umliegenden

Geschäften der Langen Straße für eine frühlingshafte Bepflanzung des Areals sorgt.

Natürlich nimmt Sonja

Antons-Damm mit ihrer Boutique ebenfalls am verkaufs-

offenen Sonntag teil, der am

22. April von 13 bis 18 Uhr im Rahmen des Delmenhorster

Autofrühlings stattfindet. Es ist schon Tradition, dass sie dann auch ihr Geschäft öffnet,

zusätzlich die restaurierte, ehemalige Schmiede im Garten für Stadtbummler zugänglich macht und zu besonderen Aktionen einlädt.