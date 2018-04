Andrea Eckardt hilft mit traditionellen Behandlungsmethoden, diese Balance wieder herzustellen und sorgt somit für eine Auszeit vom Alltag.

Gerät unser Gleichgewicht aus den Fugen, reagiert der Körper mit Unwohlsein und Krankheit. Durch Energieanwendungen werden Selbstheilungskräfte aktiviert, Blockaden gelöst, Stress abgebaut und tiefe Entspannung erlebt.

Für Andrea Eckardt war es ein langer Weg zur Selbstfindung. In den vergangenen Jahren hat sie einige Weiter- und Fortbildungen durchlaufen. Dazu gehören eine Heilpraktiker- und Kinesiolgieausbildung, Ohrakkupunktur, tiefen-psychologisch fundierte körperorientierte Psychotherapie, Transbioenergie sowie Reiki und Lichtarbeit. Weiterhin folgte eine halbjährliche Ausbildung in Berlin in der traditionellen hawaiianischen Lomi-Lomi-Massage, die sie mit einem Besuch auf Hawaii abschloss. Nach einer ersten Station mit einer Behandlungspraxis in Bremerhaven bietet sie nun in Hagen die Energetische Fußmassage, Lomi-Lomi Massagen und Lichtarbeit an.

Die Lomi Lomi-Nui Ganzkörpermassage löst Blockaden auf körperlicher und seelischer Ebene und stellt die Harmonie von Körper, Geist und Seele wieder her. Die Technik stammt aus der traditionellen hawaiianischen Naturheilkunde. Bei der Lomi Lomi-Nui Massage wird der Körper mit langen rhythmischen Streichungen von Kopf bis zum Fuß mit Öl massiert, berührt, bewegt und sanft gedehnt. Somit dient diese Behandlung, die zwischen 60 und 90 Minuten dauern kann, nicht nur der Entspannung, sondern ihrem Anspruch nach auch der körperlichen, seelischen und geistigen Reinigung.

Eine andere Herangehensweise ist die energetische Fußmassage. An den Füßen ist der ganze Körper reflektorisch abgebildet. Der Fuß ist dabei in etliche kleine Areale aufgeteilt, den so genannten Fußreflexzonen, die jeweils durch Nervenbahnen mit allen Organen des Körpers verknüpft sind. Durch verschiedene Druck-, Zug- und sanfte Massagegriffe am Fuß kann somit auf alle Organsysteme des Körpers Einfluss genommen werden. Blockaden kommen wieder in Bewegung und die Lebensenergie kann wieder harmonischer und klarer im Köper fließen.

Andrea Eckardt wendet traditionelle sanfte Methoden an, um dem Körper Hilfe zur Selbstheilung zu geben. Sie wirkt auf knöcherne und muskuläre Bereiche des Körpers ein und behandelt so alle Krankheiten bei allen Altersgruppen. Weitere Informationen und Termine gibt es unter der Rufnummer 0 47 46 /9 38 86 46 oder unter www.andreaeckardt.de.