Fast neun Jahre ist es schon her, dass Manuela Silveira ihre Zaubernuss-Welt in Bremen-Aumund eröffnet hat. Auf 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche startete die damals junge Geschäftsfrau mutig ein Geschäft, in dem es neben Dekorations-Artikeln, frische Blumen und Topfpflanzen auch alles rund um Haus und Garten gibt.

Goldschmiedin Friederike Alostad präsentiert handgefertigte Schmuckstücke.

Im Laufe der Zeit erweiterte sich das Sortiment der Zaubernuss-Welt zunächst fast unbemerkt um Qualitätsprodukte aus Portugal. Alles begann mit für Portugal typischen Holzbacköfen, ein paar erlesenen Weinen oder Kräutern. „Immer, wenn ich in meine Heimat fahre, besuche ich dort Märkte, auf denen zum Beispiel regionale Manufakturen ihre Waren anbieten. So habe ich unter anderem eine sehr kleine und feine Honigmanufaktur entdeckt, die heute meinen Honig aus Portugal nach Deutschland liefert“, erzählt Manuela Silveira. Sie habe irgendwann spontan die Idee gehabt, als Versuch einfach mal portugiesische Produkte ins Sortiment zu nehmen.

Aus dem Versuch ist mittlerweile Erfolg und ein richtig großes Warensortiment geworden, das sich stetig erweitert. Neben Honig bester Qualität bietet die Zaubernuss-Welt heute eine bunte Auswahl an landestypischen Qualitätsprodukten an, die man in Deutschland in keinem Supermarkt kaufen kann: Weine, Kräuter, aromatisierte Salze, bestimmte Fischkonserven, Olivenöle oder auch Pflegeprodukte aus Eselsmilch sind mittlerweile fester Bestandteil des Sortiments der Aumunder Zaubernuss-Welt.

Manuela Silveira kennt nicht nur die Produkte, mit denen sie handelt, sondern ist auch von deren Qualität überzeugt. Sie steht in direktem Kontakt zu den Produzenten in Portugal: „Ich schaue bei jedem Besuch in Portugal, was für meine Kunden noch so attraktiv sein könnte. Ich halte viel davon, genau zu wissen, wer meine Ware produziert und dass die Qualität gleichbleibend gut ist“, so die Inhaberin der Zaubernuss-Welt.

Dieses Konzept scheint aufzugehen, denn die Zaubernuss-Welt beliefert über ihren Online-Shop www.portugal-natural.de mittlerweile Kunden in ganz Deutschland mit ihren Qualitätswaren aus Portugal. „In den Online-Handel wachsen wir gerade langsam hinein“, so die Zaubernuss-Welt-Inhaberin. „Da ein großes Interesse an Waren aus Portugal auch außerhalb Bremens vorhanden zu sein scheint, möchten wir auch Kunden, die weiter weg wohnen, die Möglichkeit geben, Produkte sozusagen direkt aus Portugal in Deutschland über uns kaufen zu können“, erläutert Manuela Silveira dazu.

Neben portugiesischer Ware hält die Zaubernuss-Welt seit fast neun Jahren an ihrem Blumen/Pflanzen- und Dekorationsartikel-Sortiment fest. Mit frischer Ware und immer wieder neuen Ideen im Bereich Dekoration schickt die Zaubernuss-Welt jeden Kunden bei seinem Besuch auf eine immer wieder neue Entdeckungsreise. Dazu trägt auch die Kooperation mit der Goldschmiedin Friederike Alostad bei, die ihre individuell handgefertigten Schmuckstücke in der Zaubernuss-Welt präsentiert und verkauft. Kunden können bei der Goldschmiedin alte Schmuckstücke aufarbeiten oder Erbstücke umarbeiten lassen, aus denen unter anderen auch Trauringe anzufertigen sind.

„Am 8. September wird auch Wiebke Emigholz mit ihren Produkten aus Segelstoff kommen und unseren Kunden ihre vielseitigen Waren anbieten. Ob Windlicht, Taschen oder Rucksack, hier ist für jeden was dabei! Und natürlich backen wir wie immer frisches Brot in einem portugiesischen Holzbackofen“, erläutert Manuela Silveira zu ihrem Event. Mehr Infos unter www.zaubernuss-welt.de oder telefonisch unter 04 21 / 653 01 65.