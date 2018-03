Die Gruppe der G-Judoka des Octagon Sport Lilienthal waren der erfolgreichste Verein bei den offenen Landesmeisterschaften in Holle bei Hildesheim. Insgesamt elf Medaillen sicherten sich die Sportler mit Handicap.

Die Trainer Heinz Meier, Dirk Hagedorn und Frank Josuttis hatten in den vergangenen Wochen und Monaten alle Teilnehmer intensiv auf diese Meisterschaft vorbereitet und ein ganz klares Ziel gesteckt: Habt Spaß, dann habt ihr Erfolg! Und so sollte es kommen. Erstmalig als Betreuerin dabei war Anja Braukmüller, die von der freundschaftlichen und fairen Atmosphäre in der Halle sehr angetan war. „Hier werden die Judowerte wirklich gelebt! Verlierer werden getröstet und Gewinner von allen geherzt. Nette, ruhige Betreuer und Rücksichtnahme überall. Einfach toll anzuschauen!“, sagte sie. Insgesamt waren 115 Judoka aus 19 Vereinen angetreten, wobei einige eine lange Anreise hatten, wie etwa der Landeskader Berlin. Vor Ort waren auch Vereine aus Hamburg, Niedersachsen und Bremen.

Für das Lilienthaler G-Judoteam gab es fünfmal Gold. Einen besonders guten Tag erwischten Anatol Veselski und Manfred Großmann. „Manni ist schon 53 Jahre alt und kämpft hier gegen Gegner die locker seine Kinder sein könnte“, erklärte Josuttis. „Und dann gewinnt er auch noch alle Kämpfe! Unglaublich.“ Beide wurden souverän Landesmeister.

Christian Kühn konnte aufgrund seiner Behinderung in den vergangenen Jahren nur auf Knien kämpfen, hatte aber immer den Wunsch auch einmal im Stehen kämpfen zu dürfen. „Wir haben 2 Jahre lang daran gearbeitet dies zu ermöglichen“, so Heinz Meiner von der Werkstatt Martinshof Bremen. „Sein Gleichgewichtssinn ist aufgrund seiner Behinderung sehr schlecht, aber wir haben zwei Techniken ausgearbeitet, dass es klappen könnte und wir ihm seinen Wunsch erfüllen können. Tatsächlich gewann Christian alle seine Kämpfe mit und wurde Erster. Jeder aus unserem Team wurde von ihm umarmt und Christian konnte seine Freudentränen nicht zurückhalten. Ein sehr bewegender Moment“, beschreibt Trainer Hagedorn dieses besondere Ereignis.

Der 2,07 Meter große Kai Drühe war ebenfalls unbesiegbar und konnte als Vierter im Bunde einen Titel nach Lilienthal mitnehmen. Stephan Morgenroth, genannt „der Dache“, startete erstmalig in der Gruppe bis 90 Kilogramm. Nach einem Auftaktsieg gegen einen Schwarzgurtträger war klar, dass dies ein guter Tag für den Drachen werden sollte. Sein zweiter Gegner wurde nach nur acht Sekunden besiegt und ein weiterer nach nur 14 Sekunden. Im Finale ließ Morgenroth unmittelbar vor dem Kampf einen Kampfschrei los und beeindruckte damit seinen Gegner so sehr, dass dieser wie versteinert auf der Matte stehen blieb. Mit einem O Soto Gari-Fußwurf konnte er den Sieg für sich und das fünfte Gold für die Lilienthaler G-Judoka erringen. Hinzu kamen drei Silbermedaillen für Tanja Heske, Matthias Wicknig und Hannelore Spatzek. Bronze sicherten sich Manuela Bonnet, Nazli Kiziltepe und Sven Hanf. Udo Funke belegte Rang Vier. Mit diesem Gesamtergebnis haben die Octagons wie im Vorjahr als erfolgreichster Verein die Heimreise angetreten.

Wer Interesse am G-Judo hat, kann zu einem kostenlosen Probetraining vorbeikommen. Immer freitags um 17.30 Uhr findet das Training in der Gutenbergstrasse 19 in Lilienthal statt. Weitere Informationen unter 0152 33560613.