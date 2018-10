Da bleibt es dem persönlichen Geschmack überlassen, wie man sich am „schönsten Tag des Lebens“ neben seiner Braut präsentieren möchte – von stilvol und elegant bis exquisit lässt sich der individuelle Anzug gestalten. Dabei ist es wichtig, die Farben auf das Brautkleid abzustimmen.

Wer als Bräutigam sein Ja-Wort im besonders edlen und stilvollen Outfit geben will, entscheidet sich für einen schwarzen Frack. Dieser zeichnet sich durch eine taillenkurze Jacke aus, die am Rücken in den typischen Schwalbenschwanz übergeht. Passend dazu werden eine schwarze Stoffhose sowie ein weißes Hemd mit passender Weste getragen, was den klassischen Look zusätzlich unterstreicht.

Schwarze Lackschuhe sind beim Tragen des sogenannten Königs der Herrenkleidung ein regelrechtes Muss und runden das festliche Bild ab. Stilgerecht werden dazu knielange, schwarze Strümpfe kombiniert. Je nach Belieben kann der Look noch mit einem schwarzen Zylinder vollendet werden, was dem Ganzen eine besonders exklusive Note verleiht.

Die Etikette verlangt es, dass der Bräutigam den Frack nach der Trauung zunächst gegen einen Smoking oder Cutaway, kurz Cut, eintauscht. Erst bei der abendlichen Feier darf Mann den Frack wieder überziehen. Soll die komplette männliche Hochzeitsgesellschaft im Frack erscheinen, wird in der Einladung als Dresscode „White Tie“ angegeben. Ebenso wie für den Bräutigam gilt dann für die übrigen Herren, dass der Frack erst in den Abendstunden getragen wird.