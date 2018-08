Dabei handelt es sich um einen Wildheidelbeerlikör in kleinen Fläschchen. Gemeinsam mit Carsten Kraft von Kraft Handelskontor in Gehlbergen bietet der Tourismus-Service Bruchhausen-

Vilsen den kleinen Stimmungsmacher erstmals auf dem Volksfest an. In unserem Interview sprachen wir mit Sarah Verheyen vom Tourismus-Service über das neue Likörchen und seine Premiere:

Auf das Heiratsbräu folgt der Brokser Heiratsschwindler: Dem Namen nach zu urteilen, sollte man davon wohl besser die Finger lassen, oder was hat es mit dem

Namen auf sich?

Der Name ist in Zusammenarbeit mit unserer Werbeagentur entstanden. Wir waren auf der Suche nach einem Namen, der sich einprägt und der gleichzeitig die Verbindung zum Ort Bruchhausen-Vilsen darstellt. Und nach einer Spaßtrauung kann man direkt mit dem Brokser Heiratsschwindler anstoßen.

Wie ist die Idee zu dem süßlichen Likörchen entstanden?

Die Idee selbst schwirrte schon längere Zeit in unseren Köpfen herum, jedoch fehlte uns der richtige Kontakt. Alle eingeholten Angebote beinhalteten entweder zu große Abnahmemengen oder hohe Preise. Da wir vom Handelskontor Kraft aus Gehlbergen bereits den beliebten Eisenbahner-Schampus beziehen, haben wir dort nach einem leckeren Likör gefragt. Nach einer Verkostung in der hauseigenen Weinscheune haben wir uns dann schnell für den Wildheidelbeerlikör entschieden.

Wer ist bereits in den Genuss gekommen und wie ist die Wirkung?

Der Brokser Heiratsschwindler wird seit einigen Wochen im Tourismus-Service Bruchhausen-Vilsen sowie beim Handelskontor Kraft in Gehlbergen verkauft. Den Likör haben wir zuerst nur in den herkömmlichen 20ml-Fläschen angeboten. Aufgrund der hohen Nachfrage ist er seit kurzem auch in der 0,5 Liter Flasche erhältlich.

Nun feiert der Brokser Heiratsschwindler seine Premiere auf dem Heiratsmarkt. Wo soll er ausgeschenkt werden?

Den Heiratsschwindler gibt es

direkt auf dem Stand von Carsten Kraft und beim Samtgemeinde-

Stand im Brokser Zelt. Dort sind auch andere Artikel rund um den Brokser Markt zu finden.

Sind weitere Aktivitäten geplant, um den Likör bekannt zu machen?

Der Brokser Heiratsmarkt lockt

jedes Jahr mehrere hunderttausend Besucher nach Bruchhausen-Vilsen, diese kommen aus dem gesamten norddeutschen Raum. Deshalb vertrauen wir der Mundpropa-

ganda.