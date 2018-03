Wigald Boning erkundet in einer neuen Doku die Fußballseele Deutschlands. Diese lässt anscheinend sehr tief blicken. (PR / HISTORY / Getty / Koch)

Wigald Boning und Fußball? Das erscheint zunächst ungewöhnlich, kennt der Zuschauer den Komiker in seinen oftmals schrägen Anzügen doch eher aus Spaß-Formaten wie „Genial daneben“ oder munteren Wissenssendungen. Sportlich jedoch ist der Mann. Und wie! Boning überquerte mit dem Fahrrad bereits die Alpen oder nahm an mehreren Ultramarathons teil. Aber Fußball? Der 51-Jährige sagt über seine Qualitäten als Kicker: „Im Umgang mit dem Ball habe ich technische Defizite, die ich jetzt nicht mehr werde ausgleichen können.“

Verbunden ist er dem Deutschen liebsten Sport dennoch. Vor allem dem SV Werder Bremen. Seit seiner Kindheit sei er Fan des Bundesligisten aus der Hansestadt an der Weser, gibt er an. Boning fungiert sogar offiziell als Botschafter des Vereins. Auch in diesem Amte übernimmt er nun seine erste Mission für die neue Fußball-Doku „Deutschland - Deine Fußballseele“. In der Eigenproduktion des Senders History trifft er im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland auf Persönlichkeiten, die ihr Leben dem Fußball verschrieben haben. Megatransfers und Kommerz sind in dem einstündigen Format bewusst ausgeschlossen. Die Sendung ist am Montag, 28. Mai, 20.15 Uhr, erstmals exklusiv bei History zu sehen.

Man sieht es ihm nicht an. Doch Wigald Boning jedoch ist ein eingefleischter Fußballfan. Sein Herz schlägt für den SV Werder Bremen. Für den Bundesligisten ist er auch als Botschafter tätig. (Clemens Bilan/Getty Images for HISTORY)

Drehstart war am vergangenen Samstag beim Nordderby Werder Bremen gegen den Hamburger SV. Im Vorfeld des Duells traf Boning auf Mirco und dessen Sohn Jason. Das Vater-Sohn-Gespann wurde für den Blog „Wochenendrebell“ bereits mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Und die Geschichte dahinter ist wirklich herzzerreißend. Auf der Suche nach einem Lieblingsverein für den unter dem Asperger-Syndrom leidenden Jason besuchten die beiden bereits mehr als 100 Vereine in sieben Ländern. Als Werder-Botschafter wollte Boning die „Mannschaft-für-Sohn-Findungskommission“ von seinem Verein überzeugen.

„Meinungen, Haltungen, ja, religiöse Überzeugungen mögen sich im Laufe der Jahre gewandelt haben, das Feuer der Fußball-Leidenschaft jedoch flackerte unablässig - und ich bin bekanntlich nicht der einzige, der brennt. Es ist also Zeit, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen“, beschreibt Boning den Kern seiner Reportagereise. Diese führt ihn im Schatten des vielfach angestrahlten Profi-Fußballs auch nach Koblenz. Dort trifft er auf Eike Immel. Als ehemaliger Nationaltorwart erlebte Immel zahlreiche Triumphe. Nach der Karriere allerdings führten ihn Lebenskrisen in seine persönliche Niederlage.

Er stimmt mit einer Doku auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ein: Wigald Boning. (PR / HISTORY / Getty / Koch)

Desweiteren tauscht Boning sich mit Rudi Gutendorf aus. Der 91-jährige Fußballlehrer blickt auf 55 Trainer-Stationen in 30 Ländern zurück. Auch im hohen Alter ist Gutendorf noch aktiv. Aktuell ist er Pate und Ehrentrainer der Flüchtlingsmannschaft TuS Koblenz International.

„Deutschland - Deine Fußballseele“ wird ausgestrahlt im Rahmen des globalen TV-Events „History of Football“. Von Montag, 28. Mai, bis Sonntag, 10. Juni, zeigt der Sender in mehr als 160 Ländern weltweit rund um die Uhr ausschließlich Sendungen zum Thema Fußball. Darunter sind unter anderem internationale Eigenproduktionen wie die Doku-Reihen „History's Greatest Moments in Football“ und „Football Godfathers“.