Auf gute Nachbarschaft an der Fischstraße, wo Stadtwerkegruppe und EWE ihre Firmensitze direkt nebeneinander liegen haben. (Möllers)

Es ist ein Millionendeal. Es ist – das kann man wohl ohne Untertreibung sagen – die Zukunftssicherung für die Stadtwerkegruppe Delmenhorst (SWD): Es spricht derzeit alles dafür, dass die SWD auch in den kommenden 20 Jahren das Gasnetz in der Stadt betreibt, zudem wird sich die EWE Netz weiter um das Stromnetz kümmern. Der Rat muss dem am Mittwoch noch zustimmen. Da nun aber eine Lösung gefunden wurde, mit der eigentlich alle sehr gut leben können, eine Lösung, bei der weder SWD noch die Oldenburger EWE ausgeschlossen sind, dürfte die Zustimmung nur Formsache sein.

Oberbürgermeister Axel Jahnz war zufrieden mit den Beschlüssen in der Sitzung des nicht öffentlichen Verwaltungsausschusses am Mittwoch. „Wir haben das positiv auf den Weg gebracht, es ging ohne Rumpelei“, sagte Jahnz, der auch dem Rat dankte, das Thema konstruktiv begleitet zu haben. Bei dem Thema geht es aber nicht nur um Millioneneinnahmen für die beiden Unternehmen und im Gegenzug über die Konzessionsabgaben auch für die Stadt, sondern auch um die Versorgungssicherheit der Bürger. „Ich sehe aber auch, was an diesen Themen noch alles dranhängt, zum Beispiel E-Mobilität. Ich nenne das die verlängerte Werkbank“, erklärte Jahnz am Donnerstag in der Pressekonferenz. Mit Blick auf die städtische SWD und die EWE meinte er noch: „Wir haben gelernt, gut miteinander umzugehen.“

Wobei er sich in Sachen Lernprozess selbst mit einschloss. Denn so ruhig ging es beim Thema Stromkonzession nicht immer zu. Im Gegenteil. Nachdem die Vergabe jahrelang vorbereitet wurde, sollte es schließlich im Mai 2016 zu einer politischen Entscheidung kommen. Nach der Ausschreibung hatte die SWD für das Stromnetz klar das bessere Angebot eingereicht und sollte folgerichtig den Zuschlag erhalten. Doch der Rat lehnte das ab. Zumindest jene 16 von 42 Ratsleuten, die als unbefangen galten und stimmberechtigt waren. Sie richteten stattdessen eine Arbeitsgruppe ein, um die Bewertung der Angebote neu zu prüfen. Das sorgte, gelinde gesagt, für Unmut, auch bei Axel Jahnz selbst.

Unbeugsame Delmenhorster

Schon in der damaligen Ratssitzung wurde er deutlich in seiner Wortwahl. „So wie ich die EWE-Spitze, nicht die Mitarbeiter, momentan erlebe, bin ich aufs Äußerste befremdet.“ Medial noch größere Beachtung erfuhr Jahnz einen Tag später, am 19. Mai 2016, als er sich mit einer Pressemitteilung zu Wort meldete und noch einmal gegen die EWE schoss: „Ich kritisiere die Versuche einer Einflussnahme durch die EWE auf Ratsvertreter aufs Schärfste“, hieß es damals. Und weiter: „Wir haben es hier nach meiner Wahrnehmung mit einem arroganten Monopolisten zu tun, der sich zudem wie ein schlechter Verlierer verhält! Da ist jemand größer als die anderen, und weil er so groß ist, tritt er drauf, bis es passt. Wettbewerb braucht er nicht. Und am Ende kommen dann noch Drohgebärden …“ Um seinen Furor schließlich so zu beenden: „Ich, als Oberbürgermeister dieser Stadt, der Stadt Delmenhorst, werde mich nicht irgendeinem Diktat beugen. Ich nicht.“

Nun, Jahnz beugte sich schneller, als viele erwartet hatten. Zwar wurde auch vom zweiten Gutachter festgestellt, dass die SWD das bessere Angebot abgegeben hatte, doch die Stadt stampfte das Verfahren Ende 2016 ein. Angeblich, weil die Ausschreibung nicht transparent genug, nicht diskriminierungsfrei gewesen sei, wie der Zweitgutachter schrieb. „Die im Einzelnen geäußerte Kritik an den Kriterien beruht ausschließlich auf der persönlichen Einschätzung der tätig gewordenen Anwälte und gerade nicht auf (obergerichtlicher) Rechtsprechung“, argumentierte die Stadt diesbezüglich noch im Oktober 2016 – um ihre Meinung nur einen Monat später, ohne Angabe von Gründen, zu ändern.

Dass das Verfahren eingestellt wurde, hatte wohl andere Ursachen. Tatsächlich war es eher so, wie aber auch nur in vertraulichen Gesprächen zu erfahren ist, dass die Ratsparteien selbst massiv gegen die Kriterien eines fairen, transparenten und diskrimierungsfreien Verfahrens verstoßen haben. So sollen die Fraktionen teilweise im Vorfeld der Vergabe auch die beiden Chefs der Versorgungsunternehmen, Hans-Ulrich Salmen von der SWD und Matthias Brückmann von der EWE, zu Besuch gehabt haben. Wurden beide eingeladen, wäre das wahrscheinlich kein Problem gewesen, aber es gab eben auch Fraktionen, in denen nur einer der beiden Geschäftsführer sprach. Das hätte am Ende vor Gericht zur Aufhebung des Verfahrens geführt, sagen Fachleute. Deswegen wurde damals die Notbremse gezogen, heißt es hinter vorgehaltener Hand.

Das Verfahren wurde dann, nach dem Abgang Brückmanns in Oldenburg, neu gestartet. Doch dieses Mal lief parallel noch etwas anderes: Am 1. März 2017 begannen ernsthafte Kooperationsgespräche zwischen SWD und EWE, die schließlich dazu führten, dass sich die SWD am 1. Oktober 2018 mit 49,95 Prozent in die von der EWE Netz gegründete Stromnetz Delmenhorst einkaufte. Im Rahmen dieser Kooperationsgespräche wurde dann auch klar, dass sich die SWD nur auf die Gas- und nicht auf die Stromkonzession bewerben wird, während sich die EWE mit ihrer Netz-Tochter auf das Stromgeschäft konzentriert. Durch die Beteiligung an der Stromnetz Delmenhorst sichert sich die SWD trotzdem einen Teil der Stromeinnahmen, den sie in Zukunft so dringend braucht, weil absehbar das Gasgeschäft immer kleiner und unlukrativer werden wird. Eine Win-win-Situation, weil sich die EWE so auch ihren Teil vom Kuchen sicherte, was aber eben nur mit der jetzt praktizierten und politisch gewollten Zusammenarbeit möglich ist.

Oberbürgermeister Jahnz übrigens, der anfangs so angriffslustig war, meinte dann im Herbst vergangenen Jahres rückblickend: „Erst folgte die Eskalation, dann folgte auch die Deeskalation. Es muss manchmal krachen. Ich habe maßlos überzogen, das weiß ich doch. Aber wir haben es trotzdem geschafft, etwas aufzubauen.“