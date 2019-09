Hörakustikmeisterin Claudia Kasch (links) und Hörakustikerin Annelie Jacoby haben für ihre Kunden stets ein offenes Ohr und beraten sie in Sachen Hörvermögen. (BIANCA KLÄNER)

„Wir freuen uns sehr, dass unser Standort sich so toll entwickelt hat“, sagt Claudia Kasch. Die Hörakustikmeisterin leitet die Filiale von Hörgeräte Ketz in Kattenturm, die das fünfjährige Bestehen ihres Standorts in der Gorsemann-

straße 11 feiert. „Wir haben eine sehr bodenständige und treue Kundschaft gewonnen. Die Lage in der Passage Kattenturm ist zudem optimal“, sagt sie.

Im September 2014 eröffnete Inhaber Martin Ketz seine Filiale im Bremer Süden. Anfangs noch am Eingang gelegen, zog der Betrieb nach einigen Jahren in die Mitte der Passage, wo er sich nun gegenüber eines Bekleidungsgeschäfts befindet.

Moderne Hörgeräte sind nahezu unsichtbar. Es gibt sie als Außenohrvariante (links) und für den Einsatz im Innenohr (rechts). (BIANCA KLÄNER)

Kasch, Gesellin Annelie Jacoby und die Auszubildende Nadine Kassim betreuen die Kunden vor Ort. „Uns ist wichtig, dass sie uns als kompetent und ehrlich erleben“, sagt Kasch. Die Handwerksmeisterin, die 1991 als Auszubildende in die Branche einstieg, hat sich bewusst dafür entschieden, für Ketz zu arbeiten. „Wir dürfen bei unserer Arbeit authentisch sein“, erläutert sie. „Der Kunde steht mit seinen individuellen Wünschen und Bedürfnissen dabei jederzeit im Mittelpunkt.“

Laut Kasch gibt es keine Standardlösung, die für alle Menschen mit Hörverlust gleichermaßen passt. Hörsysteme sind heutzu-

tage sehr hoch entwickelt: Wenn ein Kunde es wünscht, gibt es sie etwa mit Hightech-Funktionen wie Bluetooth, worüber man die Geräte mit dem Fernseher oder dem Telefon verbinden kann. Dies muss jedoch nicht immer für jeden das Optimale sein. Denn für manche Kunden sind andere Lösungen besser geeignet. „Es geht bei unserer Arbeit nicht um eine Höher- Schneller-Weiter-Mentalität, sondern darum, dass jeder Fall individuell ist und man gemeinsam

daran arbeitet, die persönlichen Vorstellungen bestmöglich zu verwirklichen“, sagt die Filialleiterin.

Mit der Lage der Filiale in der Passage Kattenturm sind die Mitarbeiter von Hörgeräte Ketz sehr zufrieden. (BIANCA KLÄNER)

Kostenloser Hörtest

Ihr ist wichtig, dass jeder Kunde langfristig mit seinem System gut zurechtkommt. „Bei jedem müssen wir genau hinschauen, ob ein bestimmtes Modell, zum Beispiel ein Im-Ohr-Gerät oder die Akkutechnologie, im Alltag gut benutzbar und umsetzbar ist.“ Die solide Arbeit des Handwerksbetriebs hat sich längst im Quartier und darüber hinaus herumgesprochen. „Dass wir über Weiterempfehlungen viele neue Kunden gewonnen haben, ist ein sehr großes Kompliment“, sagt Kasch.

Wer seinen Hörsinn überprüfen lassen möchte, kann für einen kostenlosen Test in der Filiale in der Passage Kattenturm vorbeischauen. „Klassische Anzeichen für das Nachlassen des Hörvermögens ist, dass man in Gesellschaft anderer das Gesprochene nicht mehr so gut versteht und ständig nachfragen muss. Oder dass jemand einen darauf aufmerksam macht, dass man den Fernseher immer lauter stellt“, erläutert Kasch.

Ihrer Kollegin Jacoby zufolge ist die tägliche Arbeit eines Hörakustikers sehr vielfältig: „Man betreut die Kunden, hat im Anschluss im Labor zu tun und erledigt schließlich noch die Büroarbeit. Alles macht mir viel Spaß.“ Der Auszubildenden Kassim gefällt der Beruf ebenfalls. „Mir war bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz wichtig, dass ich Menschen helfen kann und einen abwechslungsreichen Alltag habe“, sagt sie. „Als Hörakustiker hat man mit Menschen, mit Handwerk und mit Technik zu tun. Ich bin zwar erst seit Kurzem hier, aber bereits sehr begeistert.“

Hörgeräte Ketz, Gorsemannstraße 11, ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet, Mittwochnachmittag ist geschlossen. Erreichbar sind die Experten unter Telefon 80 90 23 40. Mit dem Auto gelangt man über die Hermann-Entholt-Straße zu der Filiale.