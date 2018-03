Gaddafi-Regime soll den Wahlkampf des ehemaligen französischen Präsidenten Sarkozy mitfinanziert haben

Der lange Schatten des Diktators

Birgit Holzer

Paris. Gerade nahm er an einer Konferenz in Dubai zum Thema Bildung teil, demnächst steht eine Rede in London an. Nun kam Nicolas Sarkozy ein Termin dazwischen, der weniger angenehm und schon gar nicht gut dotiert war: Am Montag wurde er für ein Verhör bei der Kriminalpolizei in Nanterre bei Paris in Polizeigewahrsam genommen.