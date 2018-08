Mittlerweile zieht er beim TV Stuhr, dessen erste Herrenmannschaft in dieser Saison erstmals in der Vereinsgeschichte in der Landesliga Hannover mitspielt, im Hintergrund die Fäden mit.

Grob lässt sich sagen: Hellmers ist der Mann fürs Digitale beim TVS. Er kümmert sich darum, dass die Homepage befüllt ist. Darum, dass die Mannschaftsfotos aktuell sind. Um den Auftritt in den sozialen Medien. Nebenbei erstellt er im Alleingang zu jedem Heimspiel das Stadionmagazin „1911“, benannt nach dem Gründungsjahr des Vereins. „Das ist schon ein zweiter Job“, merkt der Brinkumer, der eigentlich im Vertriebsinnendienst bei einem Großhandelsunternehmen arbeitet. Bis zu 20 Stunden investiere er pro Woche in seine ehrenamtlichen Tätigkeiten – damit kommt Hellmers problemlos noch auf eine zusätzliche Halbtagsstelle. „Man macht immer mehr“, stellt er fest.

Beim TV Stuhr begann sein Engagement durch seinen mittlerweile 15-jährigen Sohn Jonah. Der habe bereits früh eine Affinität zum Fußball entwickelt. „Ich glaube, das hat mit denen Genen zu tun“, scherzt Hellmers. Während Jonah im Kindesalter erstmals die Fußballschuhe band, zog es auch Vater Oliver zurück auf dem Platz. Als Jugend-Trainer des Jahrgangs 2002 fand er schließlich wieder ins Vereinsleben. Als der damalige Jugendleiter Rene Hinrichs dann die Homepage des TVS initiierte, herrschte auf der Seite oft Stillstand. „Rene war allein verantwortlich und es war schwer, Berichte und Unterstützung zu bekommen“, erinnert sich Hellmers. Also macht er sich mit ans Werk und hauchte dem Internetauftritt mehr Leben ein. „Ich habe mich auch für die anderen Mannschaften interessiert und wollte die Homepage interessant und aktuell halten“, beschreibt er seine Motivation.

Mit der Zeit habe er sich dann mehr auch zunehmend für Programme zur Bildbearbeitung und zum Videoschnitt interessiert. „Meine Frau Katja hat schon früher Videos gemacht“, erzählt Hellmers. So habe die etwa vier Jahre der Fußballerlaufbahn des Sohnes in Bewegtbild festgehalten. „Da haben wir dann auch immer Zusammenschnitte für andere Eltern gemacht.“ Mittlerweile sei er mehr selbst mehr auf die Fotografie umgestiegen und begleitet auch die Herrenmannschaft. Nur bei schlechten Wetterbedingungen wie Dunkelheit greife er zum Videodreh zurück. So auch beim Spiel gegen Hoya, in dem der TV Stuhr in der Vorsaison die Meisterschaft in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 feierte.

Während Hellmers also sein Video drehte, kam ihm die zündende Idee: „Ich habe mir gedacht, es liegen noch mehr Spiele an und die Meisterfeier. Da könnte ich eine nette Geschichte machen.“ Es folgten Interviews mit Spielern und Mannschaftsverantwortlichen, in die Videos baute der Digitalmeister des TV Stuhr später noch Fotos mit ein. So entstand letztlich eine fünfteilige Serie über die Meisterschaftswochen. Doch die hielt Hellmers wochenlang unter Verschluss. „Ich habe sie erst vergangene Woche nach dem Pokalspiel und vor dem ersten Saisonspiel hochgeladen“, erzählt der Brinkumer. Sie sollte eine schöne Erinnerung für die starke Saison und ein Motivationsschub für die anstehende werden. Seit dem Erscheinen wurde jedes Video hundertfach geklickt. Und eine besondere Überraschung ist Hellmers dann auch noch gelungen: Im letzten Teil von „TV Stuhr Is On Fire“ (deutsch: Der TV Stuhr brennt) bekam er einige Prominente Gesichter der Fußballszene vor die Kamera. Vor dem Vereinsheim in der Pillauer Straße richteten Mike Rietpietsch, Christian Koßmann, Marco Weißhaupt und Ex-Werder-Star Ivan Klasnic Grußworte an den Landesliga-Aufsteiger. Wie Hellmers das geschafft hat? Das sei gar nicht so schwer gewesen, sagt er. „Wir hatten ein Trainingscamp für die Kinder, für das waren die Ex-Profis da.“ Kurzerhand fragte er, ob die sich nicht für ein kurzes Video zur Verfügung stellen würden. „Die waren ganz offen und entspannt, sie haben alles mitgemacht“, schwärmt er noch immer von der guten Atmosphäre. Noch immer zieht sich ein breites Grinsen durch Hellmers Gesicht, wenn er sich erinnert, wie Klasnic das Training der Herrenmannschaft verfolgte. „Er war am Kopfschütteln, wie viel die Spieler laufen müssen“, erzählt Hellmers.

Schnell habe sich dann auch rumgesprochen, wen er da vor der Linse hatte. Und dieses positive Feedback ist für jemanden, der sonst vor allem im Hintergrund agiert, mit am wichtigsten.