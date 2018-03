Gesundheitswissenschaftler Norbert Schmacke sagt, dass nirgendwo in der EU so viele neue Arzneien so zügig verfügbar seien wie in Deutschland. (FR)

Weil sich Pharmakonzerne ihre Forschung nun mal teuer bezahlen lassen. Und weil Medizin eben ein Geschäft ist. Doris Laatz schüttelt den Kopf. Sie und ihr Mann sind nicht reich. „Wir können uns keine Arznei leisten, die vielleicht irgendwann auf den Markt kommt, aber nicht von der Krankenkasse übernommen wird.“

Norbert Schmacke kennt solche Sätze. Er hört sie immer wieder. Und jedes Mal versucht der Gesundheitswissenschaftler von der Uni Bremen ein anderes Bild vom Medizinmarkt zu beschreiben, als es manche Patienten und Angehörige haben. Seines ist vor allem eines: weniger düster. Schmacke sagt, dass jeder, egal ob reich oder arm, dieselben Chancen auf neue Medikamente in Deutschland hat. Und dass nicht die einen sie früher und die anderen später bekommen. „Dafür gibt es Paragrafen.“

Der Mediziner verweist auf das Sozialgesetzbuch, das die Regeln aufstellt. Und auf das oberste Beschlussgremium für Ärzte, das die Richtlinien für den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung festlegt: der Gemeinsame Bundesausschuss. Er bestimmt unter anderem, welche Medikamente von den Kassen übernommen werden müssen. Schmacke kennt die Entscheidungen der Kommission. Er gehört ihr an.

Der Ausschuss beschäftigt sich nicht nur mit Medikamenten, die es gibt, sondern auch mit solchen, die es geben könnte. Er legt fest, welche Arzneien zugelassen werden und welche nicht. Schmacke spricht von einem schnellen System der Bewertung. Denn auch das hört er immer wieder: dass viele Mittel später auf den Markt kommen als in anderen Ländern. Nach seinen Zahlen ist es umgekehrt. Nirgendwo in der EU sind so viele neue Arzneien so zügig verfügbar wie in Deutschland.

Allein im Vorjahr hat das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 70 neue Medikamente bewertet. Es sichtet die Dossiers der Konzerne, bevor der Ausschuss entscheidet. Der prüft vor allem, ob die neuen Arzneien einen zusätzlichen Nutzen im Vergleich zu den alten haben. Schmacke sagt, dass es ein Mittel, das das Leben eines Kranken um Jahre verlängern könnte, schon länger nicht mehr gab.

Dafür hat sich eine andere Erkenntnis durchgesetzt: „Gradmesser bei Medikamenten ist nicht mehr bloß, wie viel Lebenszeit sie versprechen, sondern wie viel Lebensqualität.“ Nimmt die Zahl der Nebenwirkungen ab, steigt ihm zufolge die Chance für eine Arznei, neu zugelassen zu werden. Oder für eine Therapie. Laut Schmacke wurde bei Prostatakrebs früher sofort operiert, heute wird die Erkrankung zunächst aktiv überwacht, um die Belastung für den Patienten zu verringern.

Welche Therapie bei dieser Krebserkrankung die beste ist, darüber kann Schmacke nur spekulieren. Eine Studie kam in Deutschland nicht zustande. Das System der Bewertungen von Medikamenten hält er zwar für gut. Noch besser fände er es allerdings, wenn sich die Kliniken mehr vernetzten, um genügend Probanden zusammenzubekommen. Genau daran war die Therapie-Studie bei Prostatakrebs gescheitert.