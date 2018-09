Als Tabellenführer waren die Blue-White Dragons der Favorit gegen den Tabellenvierten. Die Mannschaft des Trainergespanns Raphael Hiller, Sönke Othersen und Ronny Baade hätte mit einem Sieg die Meisterschaft bereits am drittletzten Spieltag perfekt machen können.

Die Mannschaft des Tus Sudweyhe II präsentierte sich aber als sehr starker und unangenehmer Gegner und schaffte es, die Spieler der Heiligenroder Mannschaft vor toller Zuschauerkulisse immer wieder zu verunsichern und zu Fehlern zu zwingen. Des Weiteren waren die Platzverhältnisse sehr schlecht. Nach langer Dürre und bei nicht gemähtem Rasen sprang der Ball teils wie ein Flummi über den Platz. Ein Spielen war kaum möglich, und die Mannschaft der Blue-White Dragons brauchte einige Zeit, um ins Spiel zu finden. Der Führungstreffer durch Bennet in der 22. Minute gelang somit auch erst drei Minuten vor der Halbzeit. In der zweiten Halbzeit drehte der Gegner noch einmal auf. Doch die Blue-White Dragons konnten sich den Platzverhältnissen anpassen, weiter stabilisieren und durch Nico in der 33. Minute zum 2:0 erhöhen. Die Mannschaft spielte ruhig weiter und brachte den Sieg über die Zeit. Die Blue-White Dragons aus dem Jahrgang 2009 waren somit souverän vorzeitig Meister der Kreisklasse in der Saison 2017/2018 geworden. Eine tolle Leistung für eine Mannschaft, die sonst in der F-Jugend gespielt hätte.

An den letzten beiden Spieltagen sprang gegen die U 10 I ein 5:5-Unentschieden und gegen Bruchhausen-Vilsen ein 5:3-Sieg heraus und es konnte die Meisterschaft mit nunmehr 38 Punkten aus 14 Spielen bei 97:24 Toren gefeiert werden. Die U 10 I vom Jahrgang 2008 konnte nach einer tollen Rückrunde die Vizemeisterschaft feiern.

Nach der Meisterschaft stand noch das Pokalfinale der U 9 in Groß Lessen bei Sulingen an. Als Gegner stand den Blue-White Dragons die Mannschaft des TSV Bassum gegenüber. Das war ein Kontrahent, bei dem die Heiligenroder es zwar schwer haben würden, der aber eigentlich auch eine machbare Aufgabe darstellte, um einen Sieg zu erspielen. Zum Pokalfinale wurde bei guter Stimmung geschlossen in einem voll besetzten Bus angereist, der unter anderem von der Klosterapotheke, Elektro Wulferding, Eulennest und Blumen Kluge gesponsert worden war.

Auf der Anlage in Groß Lessen war viel los und ein reges Treiben war zu verzeichnen. Als Titelverteidiger waren einige Jungs der Blue-White Dragons jedoch ziemlich nervös, und das obligatorische Warmmachen wurde an diesem Tag eher sporadisch durchgeführt. Mit der Heiligenroder Hoffnung, dass die Nervosität der Blue-White Dragons sich im Spiel legen würde, wurden beide Mannschaften von den 80 bis 100 Zuschauern begrüßt.

Mit dem Spielbeginn wurde die Hoffnung der Heiligenroder leider zerschlagen, viele Spieler standen einfach neben sich, fabrizierten viele Fehler, und der TSV Bassum konnte spielend mit drei Toren in Führung gehen. Immerhin konnten die Blue-White Dragons den Anschlusstreffer verbuchen. Aber das reichte nicht für eine Initialzündung, und es wurde noch ein viertes Tor kassiert.

In der Halbzeitpause wurden durch den Trainer klare, aber motivierende Worte an die Kicker gegeben, um das Spiel noch zu drehen. In der zweiten Halbzeit versuchten die Heiligenroder dann, über das Passspiel und die Flügel Druck auf das gegnerische Tor auszuüben. Leider wurden die Chancen dann nicht verwertet. Nach einer aufreibenden zweiten Halbzeit mussten die Blue-White Dragons sich mit 4:6 Toren geschlagen geben. Nach der ersten Enttäuschung feierten sie dann den Vizepokalsieg. Die Blue-White Dragons hatten im Grundsatz nicht aufgehört, das Spiel zu drehen. Leider half das Glück dieses Mal nicht dabei. Auf die Leistung, überhaupt ins Finale gekommen zu sein, konnten die Jungs aber auf jeden Fall mit Recht stolz sein.