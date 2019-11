Dirk Steffens wurde für die Arbeit seiner Stiftung "Biodiversity Foundation" der "Heinz Sielmann Ehrenpreis" verliehen. Der Preis soll Steffens' Arbeit noch mehr in die Öffentlichkeit tragen, um mehr Menschen über das globale Artensterben zu informieren. (Bildkraftwerk / Silas Stein)

Der von Kindesbeinen an naturverbundene Dirk Steffens wurde mit dem Ehrenpreis, der Stiftung des berühmten Tierfilmers Heinz Sielmann ausgezeichnet. In Frankfurt am Main nahm der 51-Jährige die Auszeichnung (in Form eines Fischotters) entgegen.

Der auf einem Bauernhof in Stade aufgewachsene Steffens ist unter anderem als TV-Journalist, Moderator und Tierschützer bekannt. Für das ZDF-Format „Terra-X“ reiste er quer über den Erdball. In der Öffentlichkeit versucht er durch seine Bekanntheit mehr Bewusstsein für Klima- und Artenschutz zu schaffen. Zusammen mit seiner Frau gründete er im Dezember 2017 die „Biodiversity Foundation“. Dort werden wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Ursachen und Folgen des globalen Artensterbens übersichtlich und informativ aufbereitet. „Der Mensch hat ein massives Artensterben ausgelöst, und nur er kann es stoppen“, erklärte Steffens bei der Preisverleihung.

Die 1994 gegründete Heinz Sielmann Stiftung kämpft für die Erhaltung der Artenvielfalt und den Schutz der mannigfaltigen Lebensräume, die der Naturfilmpionier Heinz Sielmann in seinen Filmen eingefangen hat. Die Stiftung möchte durch den Ehrenpreis die Projekte des Preisträgers mehr in das öffentliche Bewusstsein rücken. „Die Wissenschaft hat schon längst geliefert, die Fakten liegen auf dem Tisch, wir wissen alles, was wir wissen müssen. Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ausschließlich ein Handlungsproblem“, so Preisträger Steffens.