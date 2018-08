Ingrid Behr ist Heilpraktikerin und klassische Homöopathin. In ihrer Praxis behandelt sie akute sowie chronischen Leiden aller Art, wie zum Beispiel Rheuma, Asthma,

Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten, Migräne, Hauterkrankungen, Magen-Darmerkrankungen oder Wechseljahresbeschwerden.

In ihrer Tätigkeit dreht sich alles um die Aktivierung der Selbstheilungskräfte des Körpers, damit der Organismus sich von selbst regenerieren kann. Der Patient selbst steht im Fokus, was laut Behr dem Kern der Naturmedizin entspricht. „Durch eine ganzheitliche Betrachtung und den gezielten Einsatz individueller homöopathischer Arzneien kann die Selbstheilung aktiviert werden, was zu einer nachhaltigen Linderung der Beschwerden bis hin zu einer möglichen kompletten Ausheilung führt“.

Ein besonderer Schwerpunkt sind Hauterkrankungen, wofür Behr eine spezielle Weiterbildung absolviert hat. Für diese Patienten hat sie eigens eine kostenlose Sprechstunde eingerichtet, den „Infotreff Haut“. Dort erhalten Betroffene Informationen und die Gelegenheit sich untereinander auszutauschen und zu unterstützen.

Die Beschwerden ihrer Patienten geht Ingrid Behr auf unterschiedlichste Weise an. Eine Möglichkeit sind Globuli, die bei den verschiedensten Erkrankungen zum Einsatz kommen und zum Beispiel Beschwerden wie Juckreiz oder Entzündungen lindern. „In der richtigen Auswahl und Dosierung verabreicht und mit der Anwendung von Salben kombiniert, kann so beispielsweise Neurodermitis deutlich gelindert werden“, erklärt die Expertin.

Eine weiter Methode ist die Eigenbluttherapie, die zum Beispiel bei Allergien und Heuschnupfen zu sehr gute Ergebnissen führt. Dadurch, dass oft schon ein Blutstropfen genügt, ist diese Therapie auch gut für Kinder und Menschen mit schlechten Venenverhältnissen geeignet. Die Magnetresonanztherapie ist interessant für alle, die von Arthrose, Bandscheibenproblemen oder generell Problemen am Bewegungsapparat betroffen sind.

Zu Ingrid Behr kommen Menschen mit den unterschiedlichsten Beschwerden. Viele haben bereits eine Diagnose von ihrem Arzt erhalten und wurden mit mäßigem Erfolg oder mit den verschiedensten Nebenwirkungen behandelt.

Im Umgang mit ihren Patienten setzt Ingrid Behr auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Man soll sich bei mir gut aufgehoben fühlen“, so die Heilpraktikerin. Wichtig sei es, dass sich der Patient öffnet und seine Krankengeschichte erzählt. „Nur so können wir klassischen Homöopathen den Menschen ganzheitlich betrachten“.