Beide Altersgruppen haben auch weiterhin keine Nachwuchsprobleme. Dieses besondere Jubiläum wurde mit einer Schießwoche begangen, an der sich viele Schützenvereine beteiligten. Die Siegerehrung fand am Sonnabend statt.

Jugendwart Matthias Havighorst erinnerte an die Jahreshauptversammlung des Cluvenhagener Schützenvereins am 18. Januar 1958, auf der vorgeschlagen wurde, eine Jugendabteilung zu gründen. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, zu der die Jugendlichen aus Cluvenhagen eingeladen wurden, erfolgte am 9. Februar 1958 die Gründung. Seither können Jugendliche ab 14 Jahren bis zum vollendeten 20. Lebensjahr in dieser aktiven Abteilung ihren Spaß haben.

Im Rahmen des Schützenvereins genießt die Jugendabteilung große Eigenständigkeit und hat das Recht, eigene Angelegenheiten selbst zu bestimmen. Zum Vorsitzenden wurde damals Heinz-Ulrich Warnken gewählt, der später auch den Gesamtverein führte und dessen Sohn Reiner Warnken heute Vorsitzender des Schützenvereins ist. Zweiter Vorsitzender wurde Heiner Rosebrock und Kassenwart Werner Haase. Matthias Havighorst fand lobende Worte für Heinz-Ulrich Warnken, der immer neue Ideen hatte und die Jugendlichen mit großem persönlichem Einsatz begeisterte.

Ein großer Tag für die Jungschützen kam dann 1973, als der Abteilung ihre eigene Fahne feierlich übergeben werden konnte, die aus eigenen Vereinsmitteln und Spenden finanziert worden war. Die Fahne soll die Zusammengehörigkeit der Jugend in der Ortschaft noch mehr symbolisieren.

Ein Verein, der sich zur Aufgabe macht, die Dorfgemeinschaft zu pflegen, muss auch die Kinder mit einbeziehen. Nach 1950 haben bereits die Kinder aus dem Dorf den Kinderkönig ausgeschossen. Um Kindern aber die Möglichkeit zu geben, richtigen Schießsport zu betreiben, wurde 1978 auf Wunsch der ehemaligen Vereinswirtin Charlotte Bischoff eine Kinderabteilung gegründet. Unter Leitung von Rainer Busse, Elisabeth Adam, Werner Ulrich und Norbert Tholer fanden sich etwa vierzig Kinder zum regelmäßigen Übungsbetrieb. Zum zehnjährigen Bestehen der Jugendabteilung wurde am 13. Juni 1988 eine Fahne feierlich übergeben. Der Wahlspruch auf allen Fahnen des Cluvenhagener Schützenvereins lautet: „Sicheres Auge, ruhig Blut, sind des Schützen höchstes Gut“.

Die Schüler hatten auch eine eigene Theatergruppe. Unter Leitung von Elisabeth Adam feierten die Schüler nicht nur in Cluvenhagen mehrfach große Erfolge. „Die Nachwuchsarbeit ist für den Schützenverein wichtig“, so Matthias Havighorst. Es werden Freundschaften gepflegt, aber Feiern macht dem Nachwuchs auch besonders viel Spaß. Dann bedankte er sich bei Deborah Rosenbusch, die das Maskottchen für die Jungschützen erfunden hatte: den „Horsti“ in Anlehnung an einen Adlerhorst, dem Wahrzeichen der Schützen. Dieses Symbol hat sie entworfen, lobte Havighorst. Er bedankte sich auch bei Detlev und Heike Feindt, die eine namhafte Spende für die Jugendarbeit geleistet haben. Dann überreichte er Patrick Schmechel für seine Schießerfolge eine interne Medaillenscheibe für einen Teiler von 452. Die interne Medaillenscheibe der Schüler erhielt Jan Philipp Alinger mit 50 Ringen (Teiler 45,7).

Dann endlich erfolgte die Siegerehrung vom Geburtstagspokalschießen. Die Jungschützen aus Steinberg siegten mit 142 Ringen (Teiler 2928,6). Auch Posthausen II hatte 142 Ringe, aber den schlechteren Teiler (2969,8). Es folgten Langwedelermoor (141), Holtebüttel (139), Langwedel (137), Posthausen I (136) und Posthausen III (130). Beste Jungschützen wurden Kira Kuhlmann aus Langwedelermoor (Teiler 567,3), Alina Behrmann aus Langwedel (768,9) und Manuel Gruppe aus Steinberg (796,2) – sie alle schossen 48 Ringe. Auf der Preisscheibe siegte Curtis Hagensen aus Langwedeler (Teiler 365) vor Ann-Sophie Meyer aus Posthausen (842,7) und Lena Reichel aus Holtebüttel (910,5).

Bei den Schülern siegte Völkersen V (Teiler 206,3), Völkersen II (214,4), Steinberg (276), und Langwedelermoor (345,1) – sie alle schossen 150 Ringe. Es folgten Langwedelermoor II und Völkersen I mit jeweils 149 Ringen, Posthausen II, Langwedel II, Oyten III und Völkersen IV mit jeweils 148 Ringen, Langwedel I, Oyten I und Oyten IV mit jewels 147 Ringen, Oyten II mit 145 Ringen und Völkersen III mit 99 Ringen. Beste Schülerin wurde Jette Oetting aus Völkersen (Teiler 7,2), vor Jule Stegmann aus Posthausen (29,2) und John Drescher aus Völkersen (40,3) – sie alle schossen 50 Ringe.

Auf der Preisscheibe siegten Jacob Struckmann aus Langwedelermoor (Teiler 30,2), Kimm-Luca Hepcke aus Völkersen (33), Jette Oetting aus Völkersen (38,4), Janno Müller aus Cluvenhagen (51,3), Simona Röge aus Völkersen (56,6), Noa Westerhoven aus Völkersen (56,9), Jan Philipp Albinger aus Cluvenhagen (57,2), Kjell Moritzen aus Oyten (62), Luca Winkelmann aus Cluvenhagen (71) und Felix Asendorf aus Oyten (73,2).