In diesem bieten sich die edlen Jungtiere am letzten Markttag bei der Fohlenverkaufsschau vor ihren zukünftigen Züchtern an.

Die Veranstaltung in unmittel-

barer Nähe des Pferdemarktes lockt traditionell sowohl zahlreiche Züchter und Pferdekenner als auch Interessierte aus ganz Norddeutschland an. Nicht selten sind in den vergangenen Jahren schon Gäste aus der ganzen Welt extra für das Schaulaufen der Rassepferde angereist. Die Moderation der Fohlenverkaufsschau übernimmt erneut der Hippologe Heinrich Behrmann, der in altbewährter Weise und mit viel Fachverstand das Publikum zu unterhalten weiß.

Zuletzt hat sich die Arbeitsgemeinschaft „Rund um die Besamungsstation Süstedt“ für eine

Attraktivitätssteigerung entschieden. In diesem Zuge wurden unter anderen zwei Mini-Shetland-Fohlen aus einem bekannten Züchterstall aus der Region zum Verkauf angeboten. Diese Neuerung kam besonders bei den jungen Besuchern der Verkaufsschau sehr gut an. In diesem Jahr rundet außerdem eine Dog-Frisbee-Show im Vorfeld der Fohlenverkaufsschau das Programm ab. Im Mittelpunkt stehen dabei die Hunde der Hundeschule Wolff aus Schwarme. „Die Hunde, die bereits Fernseherfahrung

haben, zeigen in bemerkenswerter Art ihre Vorliebe für die runden Frisbeescheiben“ heißt es in der

Ankündigung.

Beginn der Fohlenschau ist um 9.30 Uhr – zu diesem Zeitpunkt werden auch die Losverkäufer der Tombola rund um den Schauring unterwegs sein.