Die regelmäßig stattfindenden Einschätzungen gäben „die Möglichkeit, einen neuen Blickwinkel auf die Techniken zu bekommen“, erklärte Schulleiter und Meister Rodolfo Oliva. Der gebürtige Argentinier weist ebenfalls den fünften Grad vor und ist in Stuhr kein unbekanntes Gesicht: Bis zur vorübergehenden Schließung der Schule vor rund zwei Jahren nahm er selbst als reisender Meister die Einschätzungen für die Schüler vor. „Die Meister damals sind umgezogen“, erzählte Patricia Veigel-Runte von der Pa-Kua-Schule. Sie war es auch, die dafür gesorgt hatte, dass der Betrieb nicht gänzlich ruhte. Zumindest Thai-Chi und Yoga, beides Disziplinen der Kampfkunst, führte sie noch weiter. „Das war aber mehr im privaten Kreis“, ergänzte sie. Einschätzungen habe es in dieser Zeit auch nicht gegeben.

Als über Monate hinweg kein Nachfolger für die Schule in Stuhr gefunden wurde, habe sich Rodolfo Oliva schließlich bereit erklärt, sie zu übernehmen und zu leiten. Mittlerweile werden in der Einrichtung nahe der Bassumer Straße, in der die Schule seit November vergangenen Jahres wieder residiert, von Montag bis Sonnabend Kurse von verschiedenen Lehrern angeboten. Die Disziplinen umfassen aktuell Bogenschießen, Schwertkunst, Kampfkunst, Kosmodynamik (Tai Chi), Sintonie (chinesisches Yoga) und Akrobatik. Derzeit sei Leiter Oliva etwa alle zwei Wochen selbst vor Ort, sagte Veigel-Runte: „Er wohnt im Moment noch in Großbritannien, zieht aber im August nach Deutschland. Dann wird er auch mehr Kurse anbieten.“ Denn mit den einzelnen Disziplinen behandle Pa-Kua im Prinzip „das ganze chinesische Gesundheitssystem“.

Die Einschätzungen dürfe er im Gegensatz zu früher nun allerdings nicht mehr vornehmen, da dies den Regularien nach ein externer Meister sein müsse, führte Veigel-Runte weiter aus. Das bedeutet: „Der reisende Meister darf weder Schüler noch Lehrer des Schulleiters gewesen sein.“ Da Oliva nun die Schule leitet, falle er entsprechend als reisender Meister aus dem Raster. Bei Falco Riegel dagegen seien diese Voraussetzung erfüllt gewesen. Weder lernte er bei Oliva noch lehrte er ihn. Als Leiter einer Hamburger Schule stehe er auch nicht in direktem Kontakt zu der in der Gemeinde Stuhr.

Der Meister nehme die Einschätzungen im regulären Unterricht vor, schilderte Veigel-Runte. So solle er ein möglichst alltägliches Bild von den Kenntnissen der Schüler erhalten. Aktuell zählt die Stuhrer Schule etwa 35 Schüler, nicht jeder habe aber zu den jeweiligen Einschätzungs-Terminen Zeit. Sie müssen dann bis zum nächsten Besuch des reisenden Meisters warten. Bei Erwachsenen benötige es mindestens 16 Unterrichtsstunden, also etwa vier Monate, bei Kindern 32 bis 48 Übungseinheiten beziehungsweise ein Jahr, bis eine erneute Einschätzung durch den reisenden Meister möglich sei. „Die Entwicklung ist wichtiger als die Leistung“, hob Veigel-Runte dabei den Leitsatz hervor.

Falco Riegel unterrichtet und wird seine Einschätzung im Bogenschießen, in der Kampfkunst, mit dem Schwert, der Sintonie (Yoga) sowie der Cosmodynamik (Tai Chi) vornehmen. Da nicht jeder Schüler jede Disziplin gleichzeitig und auf einheitlichem Niveau belegt, findet die Einschätzung stets für jede Disziplin einzeln statt. Rodolfo Oliva führt aus: „Es werden die Entwicklungen jedes einzelnen Schülers ausgehend von seinem Status der letzten Einschätzung beziehungsweise vom Start an betrachtet. Anschließend bekommt jeder ein Feedback vom Meister mit der Information, in welchen Grad er eingestuft wird. An dieser Einstufung entscheidet sich, welche Übungen der Schüler in den nächsten Wochen weitertrainieren wird.“

Darüber hinaus sei es den Schülern während der Besuche Falco Riegels möglich, sich in Spezialkursen noch weiter zu schulen und so weitere Erfahrungswerte zu sammeln. In den verschiedenen Disziplinen könnten zudem Intensivstunden genommen werden, um den nächsten Grad in dieser zu erreichen.

Auch für die Instruktoren seien diese Einschätzungen ein erfrischendes wie belebendes Element: Sie erhalten vom reisenden Meister ebenso Rückmeldung zu ihrem Unterricht und Hinweise zu den Schülern. Das helfe, die eigenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln, findet Oliva. Zumal auch die sogenannten Instruktoren an den Intensivkursen teilnehmen und so ihre Kenntnisse abrufen und ausbauen können. Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es online auf www.pakua-brem.de.