Am Sonntag, 4. März, direkt nach dem Gottesdienst ab etwa 11 Uhr freuen sich im historischen Küsterhaus vor der St.-Johannes-Kirche (Am Damm) in Schwanewede der Bastelkreis und seine Unterstützer wieder über viele Besucher.

Die 14 Frauen vom Bastelkreis haben in Gemeinschaft im Gemeindehaus gebastelt, gehäkelt, genäht und gestrickt. Der Joki-Kindergarten der St.-Johannes-Gemeinde unterstützt den Bastelkreis mit weiteren interessanten Angeboten. Auf dem Basar werden unter anderem Tischdecken, Tischläufer, Sets, Marmelade, Liköre und Türkränze angeboten. Der Joki-Kindergarten hat ein Kochbuch erstellt und wird dieses ebenfalls auf dem Basar anbieten. Außerdem gibt es Grußkarten für unterschiedliche Gelegenheiten und diverse Verpackungen für Geldgeschenke sowie umfangreiche Osterdekorationen. Viele der angebotenen Bastelartikel bieten sich somit als Mitbringsel oder als Ostergeschenk an.

Der Osterbasar im Küsterhaus in Schwanewede ist in jedem Jahr eine Gemeinschaftsveranstaltung vieler Mitglieder der St.-Johannes-Kirchengemeinde. Federführend ist der Bastelkreis, aber ebenso engagiert sind die Mitglieder der St.-Johannes-Stiftung Pro Juventute („Für die Jugend“), die mit ihrem Wirken in die Zukunft der Gemeinde investiert und besonders die Kinder- und Jugendarbeit fördert, und ganz besonders Kinder, Eltern und Mitarbeiter des Joki-Kindergartens sowie viele freiwillige Helfer aus der Gemeinde.

Für den kleinen und großen Hunger der Besucher bieten Mitarbeiter von Pro Juventute Kartoffelsalat und Würstchen an. Tee, Kaffee und ein umfangreiches Kuchenangebot erwarten die Besucher. Und die Organisatorinnen erwarten wieder viele Besucher von nah und fern. In den vergangenen Jahren hat sich der Osterbasar immer mehr zu einem Treffpunkt für die Besucher entwickelt, auf dem viele gute Gespräche geführt werden, neue Kontakte geknüpft und alte Bekanntschaften wieder belebt werden. Im vergangenen Jahr hat auch eine Familie aus Bremen-Horn nach Schwanewede gefunden und ist mit vollen Taschen wieder nach Hause zurückgefahren.

Wie auch in den vergangenen Jahren wird der Erlös aus dem Basar gespendet. Der Erlös ist zur Hälfte für die Kinderfeuerwehr, das sind sechs- bis zehnjährige Kinder der freiwilligen Feuerwehr Schwanewede (Kidswehr), und zur Hälfte für die St.-Johannes-Kirchengemeinde Schwanewede vorgesehen. In der besonderen Atmosphäre des Küsterhauses in Schwanewede muss man sich einfach wohlfühlen, ein Besuch am 4. März lohnt sich nun besonders.