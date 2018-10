Koll Halloween Borgfeld (Klaus Göckeritz, Klaus Göckeirtz)

Schon bald wird sich dieser Eindruck ändern – und zwar gründlich. Zu Halloween geht es in Borgfelds Mitte gruselig zu. Mehr noch – „Horror pur“ versprechen die Initiatoren des Netzwerks In Borgfeld für Dienstag, 30. Oktober, und stellen ein schauriges Programm vor. Der Horror beginnt um 17.30 Uhr.

Nach einem lockeren Auftakt werden die Mädchen und Jungen aus den Kindertanz- und Zumbakids-Gruppen der Borgfelder Tanzschule Picasso gegen 18 Uhr Hexentänze und eine Choreografie zum Thema Ghosterbusters vorstellen. Jugendliche und Erwachsene aus den Starmoves-Kursen folgen um 19 Uhr mit ihrem Auftritt zu

Michael Jacksons Thriller. „Natürlich tanzen Monster und Zombies mit“, sagt Deike Meyer vom Netzwerk der Geschäftsleute. Die Formation wurde ihr zufolge im Rahmen des Wettbewerbs „Thrill the World“, einem internationalen Weltrekordversuch, einstudiert und wird zu einem festgelegten Termin nochmals aufgeführt und gefilmt. „Hierfür bewerben sich Gruppen und Tanzschulen auf der ganzen Welt“, erläutert Meyer zum Massentanzprojekt.

Schaurig geht es am kommenden Dienstag in Borgfeld zu. Aber so wirklich Angst haben muss niemand.

Beim Halloweenfest kommen aber auch alle anderen Borgfelder mit Rhythmus auf ihre Kosten: Gegen 20.30 Uhr startet ein Tanzabend für Paare. Das ist aber längst nicht alles. Mädchen und Jungen sollten sich den Organisatoren zufolge überraschen lassen, was sich hinter der Geisterbahn verbirgt. So viel steht fest: Die Bahn fährt rund um die Linde am Marktplatz, der Eintritt kostet einen Euro und die kleinen Besucher können sich dort gruseln und erschrecken lassen.

Preis für bestes Kostüm

Das Event Halloween in Borgfeld lockt zudem mit einem Kostümwettbewerb für alle Generationen. Anmelden können sich Kinder und Erwachsene vor Ort beim Marshmallow-Grill. Die besten, vor allem schaurigsten Kostüme werden um 19.30 Uhr vor der Tanzschule von einer Jury prämiert. Die attraktiven Preise werden von Expert Kohle, Articolo, Lütje Lü, AktiVita und

Mike‘s zur Verfügung gestellt.

Bei einem Halloweenfest darf auch ein leckeres Essen- und Getränkeangebot nicht fehlen. Die wärmende Kürbissuppe, Bratwurst, Halloween-Bowle und weitere Getränke stammen vom Restaurant Salvia und dem Bistro Confetti.

Ebenfalls vor Ort sind die Mitglieder der Borgfelder Feuerwehr mit einem Einsatzwagen, der bestaunt werden kann. Außerdem informieren sie über ihr ehrenamtliches Engagement.

Schließlich können die Besucher Gruseliges mit nach Hause nehmen, wie Meyer ankündigt: Die Deko der Geisterbahn wird am Mittwoch, 31. Oktober, um 10 Uhr auf dem Marktplatz versteigert.

