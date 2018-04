Der RSC Stuhr feiert sein 30-jähriges Bestehen und möchte die Begeisterung für das Rennradfahren weitergeben. Ab sofort können sich Interessierte für bis zu vier Wochen ein Rennrad ausleihen und damit am Training teilnehmen.

Vor Kurzem hat der RSC Stuhr auf seiner Jahreshauptversammlung sein Programm für das Jubiläumsjahr 2018 beschlossen. Bei den Vorstandwahlen wurden Volker Twachmann und Mathias Bohlen in ihren Ämtern bestätigt. Sandra Müller wurde als Nachfolgerin von Ralf-Olaf Schöder zur neuen Kassenwartin gewählt.

Der Rennrad-Verein mit über 50 Mitgliedern hat sich in diesem Jahr einiges vorgenommen. Neben den regelmäßig sonntagvormittags stattfindenden Touren haben sich seit vielen Jahren der Dienstag mit Technik- und Grundlagentraining und der Mittwoch mit Ausdauer- und Krafttraining als feste Termine für interessierte Hobby-Rennradfahrer etabliert. Gäste sind hier immer gern gesehen, Treffpunkte und Startzeiten findet man unter www.rsc-stuhr.de oder auf der Facebook-Seite des Vereins. Darüber hinaus sind in diesem Jahr noch zwei Dreitagestouren in Richtung Steinhuder Meer und nach Bad Essen geplant sowie im Sommer ein gemeinsames Grillen, um das Vereinsjubiläum gemeinsam mit Freunden und Familien gebührend zu feiern.

Um Interessierten den Einstieg ins Rennradfahren zu erleichtern, hat sich der RSC Stuhr etwas Besonderes überlegt: Ab sofort kann man sich für bis zu vier Wochen ein Rennrad ausleihen und damit am Training teilnehmen – ein Coach des RSC Stuhr gibt Einsteigern dabei eine Anleitung in die Grundlagen des Rennradfahrens. Kontakt aufnehmen kann man mit Mathias Bohlen unter der E-Mail-Adresse info@rsc-stuhr.de.

Als nächster Termin ist für Sonntag, 6. Mai, eine 30-Kilometer-Slowtour für Einsteiger und andere in langsamem Tempo geplant. Treffen ist um 10 Uhr am Rathaus Stuhr.