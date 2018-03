Weserstrand Mein erstes Mal (Katja Stremmel)

Beim Anatomiekurs an der Uni hatte ich den Toten mit mehreren anderen Studenten untersucht und war in einem Raum, in dem knapp 20 weitere mit Formaldehyd fixierte Leichen lagen. Das war natürlich faszinierend, aber ganz anders als eine normale Obduktion.

Diese Leichen aus dem Anatomiekurs waren überhaupt nicht mit frischen Leichen vergleichbar. Sie waren fast komplett grau und deutlich härter als normale Körper. Absolut künstlich. Außerdem haben wir in dem Kursus die Leichen Schicht für Schicht seziert – so kleinteilig ist eine normale Obduktion gar nicht. Was mir in Erinnerung blieb, ist der Geruch: Man roch fast nur Formaldehyd, gar nicht diesen typischen Leichengeruch.

Den hab ich erst bei meiner ersten rechtsmedizinischen Obduktion gerochen, da war ich 28 Jahre alt. Ich hatte schon während meines Studiums festgestellt, dass mir Rechtsmedizin gut gefällt. Also habe ich einen Teil des praktischen Jahres im Institut für Rechtsmedizin in Hamburg absolviert.

Bei der Rechtsmedizin muss man nicht nur medizinisch, sondern auch kriminalistische Aspekte im Blick haben. Außerdem muss ich bei jeder Obduktion zu einem anderen medizinischen Fach wechseln. Wenn nach einer Herzoperation der Vorwurf kommt, es sei ein Fehler unterlaufen, muss ich mich mit dem Herzen auseinandersetzen. Am nächsten Tag ist es eine fehlgeschlagene Nierenfunktion oder sogar ein Todesfall nach einer körperlichen Auseinandersetzung. Für mich steht die Wissenschaft im Vordergrund; auch, um mich von der Arbeit emotional zu distanzieren.

Am 10. März 1998 stand mein Name das erste Mal in einem Sektionsprotokoll: Das war eine sogenannte Verwaltungssektion, sie war also nicht von der Staatsanwaltschaft angesetzt worden. Es ging darum, die Todesursache einer älteren Dame für die Angehörigen herauszufinden. Sie war zum Todeszeitpunkt 73 Jahre alt. Mein Chef hat mich angeleitet und mir jeden Schritt erklärt.

Es gibt keine feste Reihenfolge für eine Sektion. Natürlich müssen alle Organe entnommen, einzeln seziert und untersucht werden, aber der Rest ist dem Obduzenten überlassen. Ich war sehr angespannt, als es losging. Ich habe natürlich den Menschen als Individuum wahrgenommen, aber die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Tod allgemein und der Todesursache im Speziellen hilft mir bei der emotionalen Verarbeitung.

Ich war sehr vorsichtig, bloß alles sauber und gut zu machen. Ich hatte hohe Erwartungen an mich, auf jeden Fall die Todesursache herauszufinden. Denn die Angehörigen hatten schließlich ein berechtigtes Interesse daran herauszufinden, was die Todesursache war. Wenn man dann als Obduzent nichts findet, ist das sehr unbefriedigend. Deswegen musste ich sehr genau arbeiten.

Typischerweise dauert eine Obduktion zwei bis drei Stunden – wenn es ein besonders schwieriger Kriminalfall ist, können es auch einmal sechs Stunden sein. Bei der älteren Frau hat es tatsächlich nur etwas mehr als zwei Stunden gedauert. Die Todesursache war nicht schwer zu finden: Herzinfarkt. Das Herz wird meistens als Erstes seziert, den Infarkt habe ich also gleich zu Beginn entdeckt. Aber ich habe trotzdem alle anderen Organe untersucht, das ist Standard.

Perfekt war die erste Obduktion trotzdem nicht. Ich habe nicht alle Schnitte richtig gesetzt – das macht jeder am Anfang erst einmal falsch. Inzwischen habe ich bestimmt über Tausend Leichen seziert. Das kann ich aber nur schätzen. Bis heute ist der Respekt vor dem Toten, der da vor einem liegt, geblieben. Wenn man den verliert, sollte man sich Gedanken machen, ob man in der Rechtsmedizin noch richtig aufgehoben ist.

Aufgezeichnet von Lisa-Maria Röhling.