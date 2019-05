Rapper-Legende Ice-T hätte auf seinem Grundstück beinahe einen Paketboten von Amazon erschossen. Das berichtete der Musiker in einem Tweet. Der Bote war ohne Uniform unterwegs, weshalb Ice-T Amazon kritisierte. (Tim Whitby/Getty Images)

Dass in Amerika Waffen nicht selten zu locker sitzen, ist hinlänglich bekannt. Immer wieder sterben dadurch Unschuldige. Auf dem Anwesen des Rappers Ice-T hätte es jetzt beinahe einen Paketboten erwischt, wie der Musiker selbst in einem Tweet erläuterte. "Ich habe fast einen Scheißkerl erschossen, der auf meinem Grundstück rumgeschlichen ist", schrieb die HipHop-Legende. Die Ursache des beinahe tragischen Vorfalls sieht der 61-Jährige in einem neuen Vertriebsmodell von Amazon. Im Zuge des Programms "Amazon Flex" beschäftigt das Unternehmen Zusteller, die Pakete in Privatkleidung ausliefern. "In seiner "Nachricht an Amazon" kritisierte Ice-T: "Sie sollten Uniformen tragen".

Als ein Fan weiter nachfragte, wurde der Musiker deutlich: „Der Scheiß ist nicht sicher.“ Der Twitter-Account des Amazon-Kundenservices bedankte sich derweil für das Feedback. Ebenso meldete sich Dave Clark, Manager bei Amazon, zu Wort und schrieb: „Danke für den Vorschlag. Wir stehen auf Sie und unsere Fahrer.“ Derzeit befänden sich einige Innovationen in der Mache.