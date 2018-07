Der Schifferchor Rekum begeisterte mit seinen Darbietungen beim maritimen Abend in Tarmstedt und durfte die Bühne erst nach diversen Zugaben verlassen.

Dabei konnte zum Schluss der Veranstaltung der Schifferchor Rekum einem begeisterten Publikum seine neuesten Lieder präsentieren. An ein frühes Nachhausekommen war nicht zu denken, da immer wieder Zugaben gefordert wurden. Zum Schluss fand dann ein großes Finale mit allen drei Chören statt.

Der nächste Auftritt des Schifferchors Rekum wird am Sonntag, 5. August, in Kirchdorf auf der Insel Poel beim Landes-Shantychortreffen sein. Dort treffen sich fünf Chöre aus Ost und West zum wiederholten Male, um das Touristenpublikum zu unterhalten. Nach der Eröffnung des Chortreffens um 11 Uhr tritt zunächst der Shantychor Blänke aus Wismar auf. Danach folgen die Reriker Heulbojen, De Fischlänner Seelüd und die Hamburger Lokalpiloten. Danach hat der Schifferchor Rekum seinen Auftritt, dem der Shanty-Chor Neuengörs sowie noch einmal der Shantychor Blänke folgen. Gegen 17.15 Uhr findet dann das Abschlusssingen aller Chöre statt. Es wird sicher ein sehr interessanter Tag werden.

Der letzte Auftritt des Schifferchors Rekum vor dem 19. Internationalen Singen unterm Mast in Farge findet am Mittwoch, 15. August, abends in Wremen statt. Die Kurgäste dort freuen sich immer, wenn der Schifferchor Rekum zu Gast ist.