Königin Luise im Gespräch mit Napoleon. Beide revidierten anschließend ihre Vorurteile.

Ein fremdes Element unter den beschaulich bürgerlichen Fassaden. Am Monument informiert eine Tafel, dass hier der Herzog von Braunschweig Oels geehrt werde. Ein Herzog in Elsfleth? Und was hat es auf sich mit dem „ruhmreichen Kriegszug“ von dem die Inschrift berichtet?

Die Sandsteintafel verweist auf das Jahr 1809. Deutschland ist von den Truppen Napoleons besetzt. Es herrscht Mangel an Lebensmitteln, an Gebrauchsgütern jeder Art. Willkür und Ungerechtigkeit der Besatzer, maßlose Kontribution, Gefahr für Leib und Leben bestimmen den Alltag.

Der Denkmalfuß mit dem Porträt des Herzogs von Braunschweig Oels.

Der Herzog von Braunschweig Oels, wegen seiner Braunschweiger Uniform der „Schwarze Herzog“ genannt, zieht nach einer verlorenen Schlacht in Sachsen mit seiner „Schwarzen Schar“ über Halberstadt, Braunschweig, Hannover und Delmenhorst nach Elsfleth. In diesem abgelegenen Wesermarschort ist er ziemlich sicher. In Absprache mit der englischen Regierung stehen dort Schiffe bereit, die ihn weserabwärts über den Kanal nach England bringen. Der kühne siegreiche Zug durch besetztes Gebiet, das kämpferische Durchbrechen feindlicher Linien und besonders die Eroberung Halberstadts mit ihrer französischen Präfektur gilt als Heldentat, die sich wie ein Lauffeuer durchs gesamte Reich verbreitet. Vor dem Hintergrund der permanenten Gefährdung durch die napoleonischen Truppen wird dies Husarenstück zum Lichtblick einer ersehnten Freiheit hochstilisiert.

England nahm die „Schwarze Schar“ unter Sold. Ihr Anführer wurde Divisionsgeneral unter dem britischen Feldmarschall Wellington. Der Herzog fiel 1815 bei Quattrebras auf dem Weg nach Waterloo durch eine französische Kugel. Noch Jahrzehnte danach galt der heute Vergessene als Freiheitskämpfer. Das Denkmal in Elsfleth wurde am 50. Jahrestag seiner Einschiffung eingeweiht.

Das etwa zwölf Meter hohe Denkmal im gotischen Stil auf dem Marktplatz in Elsfleth.

Heute steht unsere Gesellschaft kriegerischen Heldentaten eher skeptisch gegenüber. Umso mehr bewundert man Königin Luise, Gattin des Preußenköniges Friedrich Wilhelm III. In der Zeit der Napoleonischen Eroberungszüge hat sie sich durch ihren persönlichen Mut in die Geschichte eingeschrieben.

Die verheerende Niederlage der Russen bei Friedland im Juni 1807 macht deutlich, dass gegen den Korsen jeder Widerstand an dessen militärischer Übermacht scheitern musste. Zar Alexander I. bietet Napoleon Friedensverhandlungen an, ohne diese zuvor mit seinem preußischen Verbündeten abgesprochen zu haben. Die Verhandlungen zwischen Napoleon und dem Zaren finden in Tilsit statt. Als Friedrich Wilhelm III. später dazukommt, sind die verheerenden Reparationsleistungen bereits skizziert.

Königin Luise von Preußen (1776-1810).

Zurück in Memel, ist der Preußenkönig so deprimiert, dass er den Gedanken eines Rücktritts andeutet. Königin Luise jedoch entschließt sich, nach Tilsit zu reisen, um für Preußen doch noch günstigere Bedingungen zu erreichen. Obwohl von Krankheit gezeichnet, macht sie sich mit einer Extrakutsche auf den beschwerlichen Weg nach Tilsit. Dort tritt sie dem Korsen mutig entgegen. Wahrscheinlich hat Napoleon zuerst ihre vornehme Kleidung bewundert. Die Antwort der Königin: „Majestät, müssen wir uns in dieser ernsten Stunde über Mode unterhalten?“ Aus einem Brief Luises an ihren Vater geht hervor, dass Napoleon die Königin fragte, warum Preußen sich auf einen Krieg mit Frankreich eingelassen habe. Ihre Antwort: „Der Ruhm Friedrichs des Großen hat uns über unsere Mittel getäuscht.“

Die Unterhaltung dauert etwa 45 Minuten und wird im Geist gegenseitiger Hochachtung geführt. Statt eines „Ungeheuers“ begegnet Luise einem gebildeten, höflichen Gesprächspartner. An seine Frau Josephine schreibt Napoleon: „Die Königin von Preußen ist wirklich bezaubernd. Sie zeigt eine große Koketterie mir gegenüber.“ Beide revidieren ihre negativen Vorurteile.

Dennoch bleibt der Versuch Luises ohne Ergebnis. Napoleon diktiert für Preußen Gebietsabtretungen, die in etwa der Halbierung des Königreichs entsprechen. Dazu fordert er eine deutliche Verringerung der Heeresstärke und Reparationszahlungen in Höhe von 154 Millionen Francs.

In der Einschätzung des Königs bedeuten die Forderungen das Ende Preußens als Staat. Sein Rücktritt scheint so gut wie sicher. Königin Luise aber handelt. Für den Kabinettchef von Hardenberg, den Napoleon absetzen ließ, stattet sie den Freiherrn von Stein mit umfangreichen Vollmachten aus. Der verfügt eine umfassende Verwaltungsreform. Die Gehälter der Beamten und Offiziere werden halbiert. Man versetzte den Staatsschatz. Auch Luise verkauft einen Teil ihrer privaten Juwelen. Schließlich erhält Hardenberg mit Genehmigung Bonapartes wieder seine alte Position als Premierminister. Preußen überlebt.

Königin Luise wird zum Symbol. Ihr früher Tod 1810 im Alter von nur 34 Jahren fördert die Mythenbildung. Das Volk verehrt sie wegen ihres angenehmen Äußeren, vor allem aber wegen ihres mutigen Auftretens gegenüber dem übermächtigen Napoleon. Ihre politisch weit wichtigere Einwirkung auf die politische Entwicklung steht dabei nur am Rande. Nun muss bedacht werden, dass sie keine regierende Monarchin war. Alle Befehlsgewalt lag beim König. Für den entscheidungsschwachen Friedrich Wilhelm III. dürften dennoch Luises kluge und entschlossene Vorschläge das Maß seines Handelns gewesen sein.

