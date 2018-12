Wie auf diesem Bild im Jahr 2016 wird es auch 2018 in Fahrenhorst wieder einen Silvesterlauf geben. (Udo Meissner)

Athleten, die sich schon jetzt einen Platz sichern wollen, können das online über www.lc-hansa-stuhr.de oder unter dem Leichtathletikportal www.ladv.de tun.

Das Hansa-Team wird unter der Leitung des Trios Stefan True, Volkard Jacobi und Wilfried Hocke für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Zu den Strecken über 13,5, 9,5 (beide Läufe beginnen um 13.35 Uhr) und 4,5 Kilometer (Start: 13.30 Uhr) kommt erstmals ein Lauf über 2,7 Kilometer ins Programm, der um 13.10 Uhr freigegeben wird. „Die Kurzstrecke ist im Crosslauf immer populärer geworden und die Länge kommt auch den jüngeren Teilnehmern der U14 und U12 entgegen“, erklärt Hansa-Spartenleiter Berthold Buchwald.

Vollelektronische Auswertung

Das run-timing-Team zeichne wie in den Vorjahren für die vollelektronische Auswertung verantwortlich. Schon 30 Minuten nach Zielschluss gebe es eine Siegerehrung und eine Ergebnisliste. Für die Auswertung bekomme jeder Läufer zusammen mit der Startnummer einen Transponder ausgehändigt. Das elektronische Kleingerät wird mit einem Klettband am Fußgelenk befestigt und stellt eine fehlerfreie und schnelle Auswertung der Wettbewerbe sicher. Die Laufstrecken im Bradenholz locken jährlich über 500 Läufer und Läuferinnen an. Alle Wege sind bei jedem Wetter gut zu belaufen, der Schwierigkeitsgrad ist mittel bis leicht. Der Lauf ist der älteste Silvesterlauf in der Region. Weitere Auskünfte bei Berthold Buchwald per E-Mail an b.buchwald(at)palmita.de.