Gabriele Eicke (vorn), Margit Sczypka (hinten links) und Ramona Teipel kümmern sich nicht nur in Sachen Frisurentrends um ihre Kunden, sondern wissen auch in Pflegefragen Bescheid. (Marcus Lorenczat)

Es sind nicht nur der perfekte Schnitt und das moderne Styling, das einen Friseur zum Lieblingsfriseur macht – vielmehr ist es das Gesamtpaket. Gabriele Eicke versteht ihre Kunden und ihr Handwerk gleichermaßen, sodass daraus ein perfektes Bündnis entsteht. Und das seit 16 Jahren.

Dauerwellen-Renaissance

Mit dem Sommer wird es nun Zeit für einen neuen Look. „Etwas Farbe passend zu der Jahreszeit tut ganz gut“, sagt Eicke. Die in ihrem Salon verwendeten Farben seien äußerst brillant und auch haltbar. Derzeit erlebt zudem die Dauerwelle eine Renaissance. „Wenn man den Begriff hört, denkt man automatisch an nette ältere Damen“, sagt die Friseurin. „Doch das ist schon lange nicht mehr so. Die Volumenwellen von heute fallen ganz anders und sehen keinesfalls altbacken aus“, erläutert die Fachfrau.

Exklusive Pflege

Neben dem Gespür für die neuesten Trends und angesagte Stylingideen muss ein Friseur die Wünsche seiner Kunden auch richtig deuten und umsetzen. Eicke ist seit Ende der 1970er-Jahre in ihrem Beruf und lebt diesen mit Leib und Seele. Ihr heutiger Wirkungskreis unterscheidet sich von einem normalen Frisiersalon, da sie auf ein besonderes Konzept setzt – das von La Biosthetique.

Der Name steht für exklusive Pflegeprodukte und Schönheit auf höchstem Niveau. Der Hersteller legtWert auf natürliche Rohstoffe und garantiert ein Höchstmaß an Verträglichkeit. Forschung und Entwicklung finden im Haus des inhabergeführten französischen Unternehmens statt, womit sichergestellt wird, dass die Produkte stets auf dem neuesten kosmetischen und dermatologischen Stand sind. Alle Produkte werden in modernen Labors, ohne Tierversuche und nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt.

An der Produktentwicklung sind aber nicht nur die Experten im Labor beteiligt, sondern auch die zahlreichen Biosthetique-Friseure in Deutschland. Im Zusammenspiel mit speziellen Dienstleistungen, die Kunden im Salon erleben können, vermittelt die Kosmetiklinie am Ende ein besonderes Gefühl von Wohlbefinden und Entspannung. „Es gibt auch Kunden, die kommen extra wegen der Produkte zu mir und nehmen dafür längere Wege in Kauf“, sagt

Eicke. Die Serie von La Biosthetique reicht von Haar- und Kopfhautpflege über Styling bis hin zu Colorationen sowie Gesichts- und Körperpflege. Beste Inhaltsstoffe sind in Cremes und Co. fein aufeinander abgestimmt. Diese wirken sehr spezifisch, so dass Eicke mit ihren beiden Mitarbeiterinnen für individuelle Probleme und Bedürfnisse Lösungen anbieten kann. Mit Hilfe spezieller Tests ermitteln sie die Beschaffenheit von Kopfhaut, Haar oder Haut und suchen dann das jeweils passende Produkt anhand der ermittelten Werte aus.

Perfekte Zweitfrisuren

Im Salon in Osterholz garantiert Eicke ihren Kunden erstklassige Beratung und Behandlung. Sie ist ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet der Haar- und Hautpflege. Ein anderer Themenschwerpunkt des Salons ist die Anfertigung von Zweitfrisuren. Dabei spielt es keine Rolle, ob es aus medizinischen Gründen erforderlich ist oder ob man einfach einmal anders aussehen möchte. Modische Schnitte, hoher Tragekomfort und angesagte Farben aus Kunsthaar setzen die Friseurinnen perfekt um.

