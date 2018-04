Der April lockte mit seinen ersten warmen Tagen bereits zahlreiche Kunden zu Blumen

Timmermann, Kirchhuchtinger Landstraße 201. Auch wenn das Wetter wieder etwas schmuddeliger werden soll, lohnt es sich für Blumen- und Pflanzenliebhaber, sich Gedanken zu machen, wie sie ihre Gärten und Balkone bepflanzen möchten.

Eine einfache Variante für Hobbygärtner ohne Vorkenntnisse in Botanik sind die Mix-Töpfe: In einem Blumentopf sind mehrere Blumensorten oder eine Sorte in verschiedenen Farben eingepflanzt. „Besonders pink und rosa sind in diesem Jahr im Trend“, sagt Inhaber Jürgen Timmermann. Bei anderen Blumen gibt es ebenfalls neue Farben. So ist etwa die Thunbergia – übersetzt bedeutet dies schwarzäugige Susanne –, die es früher nur in Orange gab, nun auch in den Farben Gelb und Creme erhältlich. Besonders begehrt bei den Kunden sind Geranien und Verbenen, die es unter anderem in schönen Pastelltönen gibt.

Die reichhaltige Blumen- und Pflanzenauswahl ergänzt Zubehör wie Dünger, Erde sowie Töpfe. Bei der Zusammenstellung von Blumen und Dekoration zeigen die insgesamt zehn Mitarbeiter, die sich zudem um Grabpflege und Trauerfloristik kümmern, besonders viel Liebe und Kreativität. Derzeit im ist auch die Nachfrage nach Hochzeitsartikeln wie Brautsträußen, Autogestecken, Haarkränzen und Beistandssträußen hoch.

Kunden, die ihre Balkonkästen neu bepflanzt haben möchten, können auf einen speziellen Abhol- und Lieferservice zurückgreifen. Die Ware kommt vielfach direkt aus der Region. Gärtner aus Delmenhorst, Moordeich und Brokhuchting gehören zu den Lieferanten von

Jürgen Timmermann, der seit Kurzem Vorsitzender der Interessengemeinschaft Huchtinger Unternehmer ist.

Das Geschäft hat montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, sonnabends von 8 bis 16 Uhr sowie sonntags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0421 / 56 03 69 sowie im Internet unter www.

blumen-timmermann.de. Bei Facebook und Instagram ist der Betrieb ebenfalls vertreten.