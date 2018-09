Kinder in Lemwerder lernen die heimische Wasserfauna kennen

Der Steinbeißer existiert

Lemwerder. Es war eine rundum gelungene Ferienspaßaktion der Begu Lemwerder an der Nabu-Kleipütte an der Industriestrasse in Barschlüte. Acht lebhafte Ferienkinder trafen sich bei tropischen 34 Grad im nicht vorhandenen Schatten, um unter der qualifizierten Betreuung und Anleitung von Naturpädagogin Meike Schleppegrell gemeinsam über zweieinhalb Stunden durch Keschern und Mikroskopieren die Unterwasserwelt einer norddeutschen Kleipütte zu erkunden.