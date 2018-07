"Die Erde ist kein Online-Shop mit scheinbar unbegrenztem Angebot. Jetzt ist der Laden leer. Alles, was wir ab heute verbrauchen, ist Diebstahl an künftigen Generationen. Es ist Aufgabe der Politik, das zu verhindern", meint Christoph Röttgers von der Naturschutzjugend. "Die Übernutzung der ökologischen Ressourcen ist die Konsequenz unseres nicht hinterfragten ökonomischen Wachstumsmodells. Doch grenzenloses Wirtschaftswachstum ist auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen nicht möglich", erklärt Robin Stock von FairBindung. (Nasa/Getty Images)

Wir haben unsere Grenzen längst erreicht - und schon weit überschritten. Ab dem 1. August lebt die Menschheit auf Pump: Die Erde kann ab diesem Tag die natürlichen Ressourcen nicht mehr in dem Maß nachproduzieren, wie der Mensch sie verbraucht. Seit 1971 kommt die Natur unserem Rohstoffverbrauch nicht mehr hinterher, und der „Welterschöpfungstag“, der sogenannte „Earth Overshoot Day“, verrutscht jedes Jahr ein Stückchen weiter in eine bedrohliche Richtung. Doch kaum einer nimmt von diesem denkwürdigen Datum Notiz. „Das wollen wir jetzt ändern“, betont Julia Althoff, die an der Spitze einer ambitionierten Medieninitiative steht. Ihre Bildungsinitiative MESH Collective, eine Initiative des Labels UFA X der bekannten Filmproduktionsfirma UFA, entwickelte gemeinsam mit dem WWF und der Robert-Bosch-Stiftung die YouTube-Kampagne „#EarthOvershootDay“ wider der Ignoranz in Sachen Klimawandel und Umweltschutz. Es gehe in den unterhaltsamen Social Video Clips „darum, die Schönheit unseres Planeten wertzuschätzen und mit den Videos Handlungsoptionen aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es im Alltag gibt, die Dinge zu überdenken oder in Zukunft anders anzugehen“, erklärt sie engagiert.

„Ab 1. August nutzen wir alle Ressourcen, die wir aus der Natur benötigen, auf Pump. Wir bringen dadurch das Gleichgewicht der Erde ins Schwanken“, stellt Julia Althoff klar. Doch sie unterstreicht gleichzeitig auch den positiven Ansatz des MESH-Projekts und versichert, dass keinesfalls Hysterie geschürt werden solle. Der Anspruch der online unter www.meshcollective.de zu findenden Initiative liegt dennoch klar auf der Hand: Wie kann in einer Welt, die von einem „Weltrohkosttag“ bis hin zum „Internationalen Tag für Linkshänder“ alle möglichen und unmöglichen Gedenktage zelebriert, ein so wichtiges Datum wie der „Earth Overshoot Day“ geräuschlos verstreichen? Die Menschheit bräuchte aktuell 1,7 Erden, um den Bedarf nachhaltig zu decken. Deutschland hatte seinen „Überlastungstag“ schon am 2. Mai.

"Wir haben gemerkt, dass alle Beteiligten an der Kampagne, sowohl aus der Redaktion als auch die YouTuberInnen, schon jetzt einen Lebenswandel vollziehen", sagt MESH Collective-Leiterin Julia Althoff. "In der MESH-Redaktion gibt es mehrere Kollegen, die sich das Versprechen gegeben haben, ein Jahr lang keine neuproduzierten Kleidungsstücke zu kaufen, weil wir genug haben." (Nico Bekasinski)

Die edukative Medieninitiative MESH Collective wurde gegründet, um sperrige, schwer zugängliche gesellschaftspolitische Inhalte zu dekodieren und diese durch Social Videos in den Lebensweltkontext Jugendlicher und junger Erwachsener zwischen 14 und 24 Jahren zu setzen. „Es geht darum, diejenigen zu erreichen, die nicht am öffentlichen Diskurs teilnehmen wollen oder können, und ein demokratisches Bewusstsein zu schaffen“, beschreibt Julia Althoff die Intention ihrer Arbeit. Dabei wird eng mit YouTuberInnen und anderen Social-Media-InfluencerInnen zusammengearbeitet, „die selber den Communitys angehören und in einer ähnlichen Alterszielgruppe oder Interessensgemeinschaft sind“.

Für die Kampagne „#EarthOvershootDay“ erarbeiteten Schülerinnen und Schüler in einem ersten Workshop mithilfe von Wissenschaftlern verschiedene Themen rund um den Klimawandel und Umweltschutz, wie beispielsweise Plastik im Meer, nachhaltige Mode, Wetterextreme, Gletscherrückgang oder Biodiversität. In einem zweiten Workshop beschäftigte sich eine heterogene Gruppe Social-Video-InfluencerInnen mit diesen Themen. Auf unterschiedlichste Weise setzten sie sich mit den Themen auseinander und produzieren nun YouTube-Videos dazu. „Wir thematisieren Umweltschutz, geben Handlungsmöglichkeiten mit, machen aber auch den wissenschaftlichen Blick auf die Themen sichtbar“, beschreibt Julia Althoff das Vorgehen. „Jede Kampagne soll sehr diverse Communitys erreichen. Der eine macht einen Rap-Song zum Thema Fleischkonsum, eine andere macht ein sehr emotionales Comedy-Stück zum Thema nachhaltige Mode, andere machen reine Faktenvideos. Da gibt es je nach Kanal ganz unterschiedliche Weisen, wie die Themen aufgegriffen und bearbeitet werden.“ Die YouTuberInnen wurden nach verschiedenen Kriterien ausgewählt: „zwischen 70.000 bis zu knapp einer dreiviertel Million Abonnenten, männlich und weiblich, mit Communities aus verschiedenen Bildungsmilieus.“ Und, wichtig: „Der Influencer oder die Influencerin muss für uns glaubwürdig auf das Thema Bock haben.“

"Ab 1. August nutzen wir alle Ressourcen, die wir aus der Natur benötigen, auf Pump. Wir bringen dadurch das Gleichgewicht der Erde ins Wanken", stellt Julia Althoff klar. Eine bereits etablierte Aktion ist die "Earth Hour", die seit 2007 jedes Jahr im März stattfindet. Auf der ganzen Welt wird die Beleuchtung der großen, öffentlichen Gebäude abgeschaltet. (Adam Berry/Getty Images)

Insgesamt neun Videos werden im Laufe eines Jahres, zwischen dem „Earth Overshoot Day“ 2018 und dem „Earth Overshoot Day“ 2019, auf YouTube veröffentlicht. Der erste Clip geht am Welterschöpfungstag selbst online. YouTuber MrTrashpack, ein Star seiner Zunft, wagt ein besonderes Experiment: „24 Stunden ohne CO2-Ausstoß.“ Er erklärt: „Wir sind in den Wald gefahren, haben ein kleines Häuslein gebaut und Wildfleisch und Beeren gegessen. Wir haben viel darüber gelernt, wie man im Wald überlebt.“ Der YouTuber berichtet: „Das war schon eine Herausforderung. Aber ich mag es auch, über meine eigenen Grenzen hinauszugehen.“ Er finde „das Thema sehr interessant, weil man sich selbst zwingt darüber nachzudenken, wie man eigentlich lebt.“ Das sei für ihn der Ansporn gewesen: „noch etwas dazuzulernen und zu erfahren, wie ich mich selbst verbessern kann“.

In der Redaktion von MESH Collective hat das Projekt auf ähnliche Weise gefruchtet. Julia Althoff berichtet von ihren überwiegend jungen Kollegen: „Es ist nicht nur ein Auftrag, den wir umsetzen. Dadurch, dass uns die Kampagne selber auch ein Jahr lang begleitet, sind die Themen Nachhaltigkeit, Klimawandel und Umweltschutz für uns im täglichen Redaktionsalltag präsent. Wir haben gemerkt, dass alle Beteiligten an der Kampagne, sowohl aus der Redaktion als auch die YouTuberInnen, schon jetzt einen Lebenswandel vollziehen.“ Konkretes Beispiel: „In der MESH-Redaktion gibt es mehrere Kollegen und Kolleginnen, die sich das Versprechen gegeben haben, ein Jahr lang keine neuproduzierten Kleidungsstücke zu kaufen, weil wir genug haben. Es passiert schon unheimlich viel. Was wir vor allem hoffen, ist, dass wir wirklich Initialreize zünden, dass sich über ein unterhaltsames Video hinaus in den Köpfen etwas verändert.“

Der YouTuber MrTrashpack steuert das erste Video bei, das am 1. August online gehen wird. Er setzte sich mit der Challenge "24 Stunden ohne CO2-Ausstoß" auseinander und ging dafür in den Wald. "Ich finde das Thema sehr interessant, weil man sich selbst zwingt, darüber nachzudenken, wie man eigentlich lebt." (Philipp Betz)

Das ist der springende Punkt: Was können wir selbst tun, um den „Earth Overshoot Day“ aufzuhalten und ihn vielleicht ein Stück weit in die andere Richtung zu verschieben? Julia Althoff verweist auf weitere konkrete Maßnahmen, die in ihrem Kollegenkreis längst Usus seien: „Weniger konsumieren. Kernseife statt Duschgel aus der Plastiktube benutzen. Weniger Fernreisen. Und Kurzstreckenflüge sind ein absolutes No-Go!“ YouTube-Star MrTrashpack fügt hinzu: „Wichtig ist erst mal, sich selbst zu hinterfragen: Wie lebe ich? Gibt es Dinge, auf die ich verzichten oder runterschrauben kann?“

Fakt ist jedenfalls: Die Menschheit, jeder Einzelne von uns, lebt weit über die Verhältnisse, und es ist nicht fünf vor zwölf, sondern eigentlich schon viel später. „Die Erde ist kein Online-Shop mit scheinbar unbegrenztem Angebot“, bringt Christoph Röttgers von der Naturschutzjugend den Status quo auf den Punkt. „Jetzt ist der Laden leer. Alles, was wir ab heute verbrauchen, ist Diebstahl an künftigen Generationen. Es ist Aufgabe der Politik, das zu verhindern“, fordert er. Für ein nachhaltigeres gesellschaftspolitisches Bewusstsein will ab sofort auch MESH Collective der UFA sorgen. Julia Althoff selbst hat natürlich auch ihre Schlüsselmomente hinter sich, wie sie lachend berichtet: „Ich habe mir gestern Süßigkeiten gekauft, und jedes einzelne Teil war mit Plastik verpackt. Ich habe gedacht, ich sterbe vor schlechtem Gewissen. Das sind Sachen, die wir früher einfach ganz gewöhnlich hingenommen haben.“