internationalen Judo-Hamme-Pokal kann sich das erfahrene Organisationsteam rund um den Wettkampf-Organisator Bernard Lange und den Judo-Abteilungsleiter Dirk Hagedorn über einen Mangel an Arbeit nicht beklagen. Die Vorbereitungen für die Großveranstaltung laufen bereits auf Hochtouren.

Das Motto des Großkampftages lautet in diesem Jahr: Judo – Siegen durch Nachgeben. Bis zu 350 Sportler könne der 23. Judo-Hamme-Pokal, der am 10. März in der Ritterhuder Moormannskamp-Sporthalle ausgerichtet wird, verkraften. Wie viele Teilnehmer es letztendlich werden, stehe immer erst kurz vor Turnierbeginn fest, erklärt Mitorganisator Dirk Hagedorn. Er weiß, wovon er spricht, wenn er an das Einrichten der Halle und den Aufbau von über 400 Quadratmeter Mattenfläche denkt: „Bereits das Mattenschleppen ist schon ein Ritual.“ Zurzeit bereiten sich etwa zehn Ritterhuder Teilnehmer mit Eifer auf die Meisterschaft vor.

Bernard Lange hebt die Arbeit des gesamten Teams hervor und erklärt: „Organisatorisch ist für das kommende Turnier schon einiges erledigt, aber die eigentliche Arbeit beginnt erst jetzt.“ So müssen die Einladungen an die Vereine in und um Deutschland herum verschickt werden, Plakate und Urkunden wurden entworfen und gehen in den Druck, Startkarten, Pokale, Medaillen, Sachpreise müssen bestellt werden.

Neben dem großen Mitarbeiterstab – Kampfrichter, PC-Wettkampfführung, Listenführer, Tischbesetzungen, Aufsichts- und Reinigungspersonal – ist seit Jahren das Ehepaar Manuela und Torsten Günther für die Herrichtung und das Schmücken der Halle sowie für das Schreiben der vielen Siegerurkunden zuständig. Auch der Hausmeister der Sporthalle, Oliver Korte, hat alle Hände voll zu tun. Das Gleiche gilt auch für den Ritterhuder Mattenarzt Arnim Koepke, das Deutsche Rote Kreuz und das Catering, das in diesem Jahr erstmals vom ASB-Bildungszentrum Ritterhude, ASB Bremen und Leiterin Frau Dörffer übernommen wird.

Bundesweiter Bericht

Angespornt durch einen Bericht im bundesweiten offiziellen Judo-Magazin des Deutschen Judobundes (DJB) geht das Hamme-Pokal-Team die Vorbereitungen an. Das Magazin hob den internationalen Ritterhuder Judo-Hamme-Pokal als besonders außergewöhnliches Turnier heraus und setzte es im vorletzten Jahr auf den ersten Platz der fünf ausgewählten Vereine in der Bundesrepublik Deutschland.

Anlass war das Motto der Wettkämpfe, etwas für Menschen zu tun, die unter Leukämie leiden. Gerade im Kinder- und Jugendbereich Denkanstöße zu geben, dass es neben der schönsten Nebensache der Welt, dem Sport, die Bereitschaft zu helfen gibt. Der Ritterhuder Gerd Holzhauer wird wie in allen Jahren davor wieder mit seinem DKMS-Team während der Veranstaltung dabei sein. Vielleicht hat auch der überraschende Besuch des judobegeisterten ehemaligen UN-Sonderbeauftragten für den Sport, Willi Lemke, etwas zu der Platzierung beigetragen. Auch die Judofreunde der Partnerstadt Bad Belzig werden mit ihrer sportlichen Leiterin Anja Zwank erscheinen.

Die Ritterhuder Bürgermeisterin Susanne Geils ist auch in diesem Jahr wieder Schirmherrin der Veranstaltung, freut sich auf das kommende Sportereignis und auch auf die Teilnahme von Sportlern der Ritterhuder Partnerstädte Belzig und Scheemda (Niederlande). Sie hofft, dass auch Val de Reuil (Frankreich) und Sztum (Polen) dabei sein können. Geils ist begeistert über die Menschen, die ein solches tolles Turnier mit so viel Engagement, Kraft und Kreativität auf die Beine stellen. Sie wird den Internationalen Judo-Hamme-Pokal 2018 eröffnen und einige Siegerehrungen vornehmen.

Die von den Sportlern auch „Ritterhuder Judospaß“ getaufte Meisterschaft lockt die Teilnehmer Jahr für Jahr in die Sporthalle am Moormannskamp. Im Jahr 2002, beim siebten Pokalturnier mit genau 702 Teilnehmern, war die öffentliche Aufmerksamkeit zwar sehr groß, aber das Organisationsteam restlos überfordert. Hierzu erklärt Dirk Hagedorn: „Das ist so nicht mehr geplant und wird es auch nicht mehr geben. Bei 400 Teilnehmern ist die Halle ausgelastet und ein reibungsloser Ablauf der Veranstaltung immer gewährleistet. Die Qualität der Veranstaltung und die Beliebtheit steigt nicht mit einer möglichst hohen Teilnehmerschaft, sondern ein ruhiger Ablauf mit dem Spaß der Jugendlichen und den Mitarbeitern während des Kampftages.“ Aus dem Landkreis Osterholz werden neben den Judosportlern der gastgebenden TUSG Ritterhude auch die Judosportler von Octagon Sport Lilienthal mit ihrem Trainer Frank Josuttis teilnehmen, die bereits mehrfach den begehrten Hamme-Pokal in Empfang nehmen konnten.

Ohne die Hilfe des Vorstandes und verschiedener Vereine des Bremer Judoverbandes, dem die Judoabteilung der TUSG Ritterhude als außerordentliches Mitglied seit etwa 1969 angehört, wäre die Ausrichtung eines Turniers solcher Größenordnung nicht möglich. So stellt beispielsweise Landeskampfrichterreferent Stefan Schulz seine Kampfrichter zur Verfügung. Weitere Vorstandsmitglieder sind seit Jahren immer mit Rat und Tat an den Meisterschaftstagen dabei. Nicht zu vergessen sind auch die wichtigen Tischbesetzungen mit Listenführern und Zeitnehmern, die durch Bremer und auch Osterholzer Vereine gestellt werden. Auch der Breitensport, eben die körperliche Ertüchtigung und Kontrolle, wird bei der TUSG großgeschrieben. Das Ritterhuder Meeting soll ebenfalls zu einer Werbung für den Selbstverteidigungssport werden.

Für die sportärztliche Betreuung ist der Turnier-und Mattenarzt Arnim Koepke aus Ritterhude verantwortlich. Dieser kümmert sich bereits seit 1998 um die Veranstaltungen. Hierbei ist festzustellen, dass der Deutsche Judo Bund ein Auge darauf wirft, dass bei Judoturnieren ein Sportarzt anwesend ist. Koepke zur Seite stehen die Mitarbeiter und Rettungssanitäter des Deutschen Roten Kreuzes, die bei Verletzungen mit fachkundiger Hilfe eingreifen können.

Ebenfalls seit vielen Jahren wird das Turnier unter der Leitung der Kampfrichterin Coriet Clooster von holländischen National-Kampfrichtern unterstützt. Diese Kampfrichter übernachten seit vielen Jahren im Seniorenheim Bellvita in Ritterhude. Dieses hat die Leiterin des Heims, Kathrin Tieck, möglich gemacht. Für die Bewohner des Hauses ist der Besuch der holländischen Freunde immer eine willkommene Abwechslung. Auch in diesem Jahr möchte Tieck wieder mit Bewohnern ihres Seniorenheimes als Zuschauer möglichst in der ersten Reihe sitzen.

„Wir vom Organisationsteam“, so Dirk Hagedorn, „freuen uns auf ein sportliches Wochenende und auf einen totalen Judo-Spaß für groß und klein sowie auch auf die sportinteressierten Ritterhuder Bürger. Wir erwarten wiederum Kämpfe auf hohem Niveau und eine tolle Begeisterung auf den Zuschauerrängen.“