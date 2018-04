Nachdem der verstorbenen Mitglieder in einer Gedenkminute gedacht worden war, wurde das Protokoll der vorigen Jahreshauptversammlung von den anwesenden Mitgliedern genehmigt. Gleichzeitig wurde beschlossen, zukünftig das Protokoll der Jahreshauptversammlungen innerhalb einer dreiwöchigen Frist zu erstellen und von den Abteilungsleitern lesen und korrigieren zu lassen.

Einen breiten Raum nahmen die Ehrungen von Mitgliedern ein. Nachstehend aufgelistete Mitglieder wurden entsprechend der Dauer ihrer Vereinszugehörigkeit geehrt: für jeweils 25 Jahre Andre Buschmann, Torsten Glandien, Klaus Schröder, Volker Wübbolt, Janina Bohling und Heiko Oetting; für jeweils 40 Jahre Jörn Schröder, Heike Precht, Rolf Rovini, Bärbel Falldorf, Karin Hartmann, Michael Köster, Tanja Mindermann und Ursel Mindermann; für jeweils 50 Jahre Ada Mindermann, Iris Minne und Margarete Pahl; für 60 Jahre Albert Bischoff und für 70 Jahre Hinrich Köster. Im Frühsommer dieses Jahres sollen dann alle Jubilare zum Vereinsheim des TV Baden, Am Lahof, zur Urkundenüberreichung eingeladen werden, um diese feierliche Veranstaltung dann ganz offiziell im Rahmen einer gemeinsamen Kaffeetafel zu begehen.

In den Jahresberichten der Abteilungen wurde in der einzigen negativen Mitteilung darauf hingewiesen, dass die Wassergymnastik aufgrund fehlender Übungsleiter bedauerlicherweise eingestellt werden musste. Positiv zu vermerken ist, dass mithilfe von Sponsorengeldern neue Geräte für den Fitnessraum angeschafft werden konnten. Die 1. Herren Volleyball-Mannschaft ist – wie inzwischen bekannt – in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Am 5. Mai findet ein ganztägiges Beachvolleyballturnier neben der Lahofhalle mit Top-Spielern statt.

Die Handball-Spielgemeinschaft Achim-Baden konnte im vergangenen Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Die Prellball-Sparte war mit guten Leistungen bei der Deutschen Meisterschaft in Sottrum vertreten. Mehr als 25 neue Mitglieder, überwiegend Kinder und Senioren, haben sich der Inliner-Gruppe angeschlossen. Die Leichtathletik-Abteilung wies darauf hin, dass in Zusammenarbeit mit dem TSV Achim und Uesen am 6. Mai wieder der I-Run stattfindet. Neu angeboten wird eine Staffel mit vier Läufern. Sehr erfolgreich war die Abnahme von Sportabzeichen in der Grundschule Baden mit 200 Sportabzeichen. Damit wurde der zweite Platz unter allen Vereinen im Landkreis Verden erreicht.

Als 2. Vorsitzender wurde Volker Wrede einstimmig wiedergewählt. Zur Schriftwartin wurde Ute Golinski, zur stellvertretenden Schriftwartin Christine Rowini gewählt. Der neue Festausschuss setzt sich zusammen aus Ute Golinski, Jutta Köhnecke und Bärbel Kuhlmann. Als neuer Kassenprüfer wurde Torsten Glandien gewählt. Am Ende der Sitzung wurde darauf hingewiesen, dass die diesjährige Vereinsfahrt am 29. August Schwerin zum Ziel hat. Nähere Auskünfte hierzu erteilt die Geschäftsstelle des TV Baden.