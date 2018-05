Sie beabsichtigt, einen Teil ihres Verkaufserlöses für die nun anfallenden Mietzahlungen beiseitezulegen, den anderen Teil anders anzulegen. Sie hat sich bei einigen Bremer Banken über die Möglichkeiten informiert. Ein Angebot beinhaltet eine Zeitrente der Allianz Versicherung mit dem Namen „Allianz Privat-Sofort-Rente temporär“. Es handelt sich dabei nicht um eine lebenslange Rentenzahlung, sondern – wie der Name schon verrät – um eine zeitlich befriste Rentenzahlung. Im vorliegenden Fall zahlt die fast 72-jährige Frau B. 100 000 Euro einmalig ein und erhält neun Jahre lang jeden Monat eine garantierte Rente in Höhe von knapp 965 Euro. Die Gesamtrente könnte inklusive nicht garantierter Überschüsse höher ausfallen, also insgesamt 996 Euro betragen. Doch die Überschüsse der Versicherer sinken seit Jahren und kaum ein Anbieter konnte diese Prognosen tatsächlich einhalten.

Wenn Frau B. nunmehr nach neun Jahren alle Zahlungen erlebt und zwischendurch keine Entnahmen vornimmt, würde sie insgesamt etwa 4000 bis 7000 Euro mehr herausbekommen als sie ursprünglich eingezahlt hätte. Da die letztere Zahl unwahrscheinlich ist, kann sie alles in allem eher mit einer Rendite von knapp über ein Prozent auf die neun Jahre rechnen. Das ist nicht viel. Meist mehr als auf den meisten Sparkonten zu bekommen ist, aber nur die halbe Wahrheit. Denn stirbt ein Sparbuchinhaber, erhalten Erben in der Regel den kompletten Kontostand. Stirbt Frau B. innerhalb der ersten sechs Jahre oder möchte sie in dieser Zeit ihr Geld zurück, ist mit einem Verlust von über 50 Prozent zu rechnen. Die äußerst fragwürdigen Regelungen zum Todesfall und zur vorzeitigen Auszahlung sehen vor, dass von der Einzahlung mehr als die Hälfte weg sind, beziehungsweise die Allianz behalten darf. Wenn Frau B. dringend an das Geld müsste, besteht ein erhebliches Verlustpotenzial, das nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Die Allianz kalkuliert mit einer selbst entwickelten Sterbe- und Auszahlungsregel, deren Kalkulation viele Fragen aufwirft. Wieso darf im Falle des Todes im ersten Jahr nicht mehr als das „vierfache der garantierten Jahresrente“ ausgezahlt werden? Das sind gerade mal 46 301 Euro. Und warum bekäme man auch einen Monat nach Einzahlung der 100 000 Euro wiederum nur 46 301 Euro wieder? Schließen viele Kunden den Vertrag ab, ist eines gewiss: Die Allianz gewinnt immer.