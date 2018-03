Tochter Lilli begleitete Til Schweiger auf der Berlinale. Für dieses Foto posierte der Filmstar ohne Krücken, tatsächlich ist er derzeit noch auf sie angewiesen. (Thomas Lohnes/Getty Images for Glashuette Original)

Zur Berlinale erschien Til Schweiger vergangenes Wochenende an Krücken, Gerüchte machten die Runde, was wohl der Grund dafür sein möge. Nun äußerte sich der Schauspieler und Regisseur in einem Facebook-Post selbst zur Causa. Eine Hüft-OP fesselt den 54-Jährigen aktuell an die Gehhilfen, mit denen er über den roten Teppich spazierte. Da dem erfolgreichen Filmschaffenden jedoch auch ein kleiner Schalk im Nacken steckt, gab er zuvor immer unterschiedliche Gründe für seine gesundheitliche Situation an. Dabei liegt all dem weder ein Sexunfall, noch eine Sportverletzung oder eine Rutschpartie in der Dusche zugrunde.

„Liebe Kollegen der schreibenden Zunft: Ich habe Euch ausnahmsweise mal alle angeflunkert“, beginnt Schweiger seinen Facebook-Post, in dem er mit der Wahrheit herausrückt. Zwei Wochen zuvor habe er sich ein neues Hüftgelenk einsetzen lassen, mittlerweile lege er täglich längere Strecken ohne Krücken zurück, er sei zudem fast schmerzfrei und fühle sich pudelwohl. Wenig begeistert zeigt er sich von den „ultra-investigativen Journalisten“, die ihn und sein Büro mit Anrufen bombardiert hätten, um Licht ins Dunkel zu bringen.

Action-Stars kann wenig erschüttern: Til Schweiger und Arnold Schwarzenegger beim "GQ Men of the year Award 2017". (Andreas Rentz/Getty Images for GQ)

Entsprechend ironisch gibt er sich, wenn er sagt: „Nach anderthalb Wochen Reiterstellung kriege ich seit Samstagnachmittag 15 Uhr 32 MEZ (17.2.2018) auch recht erfolgreich die Missionarsstellung wieder hin.“ Den Wirbel um seinen Auftritt kann der Star nicht wirklich nachvollziehen, seine Gesundheit sei schließlich Privatsphäre. Andererseits: Wer sich so prominent mit Krücken dem Blitzlichtgewitter aussetzt, darf sich auch nicht wundern, wenn er ständig nach der Ursache des Ganzen gefragt wird.