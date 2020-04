Bahn frei für die Hochzeit! Michael Wendler macht seiner Laura Müller einen Heiratsantrag - und sie hat ja gesagt! (2020 Getty Images/Joshua Sammer)

„Wir haben's gemacht. Wir haben's getan! Sie hat ja gesagt!“, verkündete Michael Wendler (47) im RTL-Video strahlend. „Ich habe meiner Süßen einen Heiratsantrag gemacht“, schilderte er darin, trällert „She say yes“, während seine Laura (19) beglückt quietscht („Ja, endlich!“) und stolz den Verlobungsring präsentiert: „Das ist der schönste Ring, den ich mir je erträumen konnte.“

Wird schon im August in Amerika geheiratet?

Während Laura bei den Proben zu „Let's Dance“ (RTL) tanzte, bereitete Wendler heimlich die große Überraschung vor. Auf einer Dachterrasse in Köln stellte er ihr dann stilecht vor der Sonnenuntergangs-Kulisse „die Fragen aller Fragen“ (O-Ton RTL). Laura sagte ja und machte den Michi zum „glücklichsten Mann auf der ganzen Welt“.

Geheiratet werden soll noch in diesem Jahr. In Amerika, ohne Protz und im engeren Familien- und Freundeskreis. „Bild“ will erfahren haben, dass die Hochzeit bereits am 3. August stattfinden soll. Vorher müssen allerdings die Unterschriften auf den Scheidungspapieren von Michael Wendler und seiner Noch-Frau Claudia Norberg (49) stehen. Und das scheint nur noch eine Frage von Tagen.

Nette Ex: Claudia Norberg gibt ihren Segen!

Störfeuer ist von Norberg, 30 Jahre die Frau an Wendlers Seite, nicht zu erwarten. Sie schickte RTL ein Video, in dem sie den Turteltauben „auf diesem Wege alles, alles Gute“ wünschte. Auch die gemeinsame Tochter Adeline gratulierte mit Herzchen-Smiley. Kein böses Blut zum neuen Glück.