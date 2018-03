Im vergangenen Jahr haben sie im Ruz das Thema „Wert-Schätze regionale Lebensmittel“ im Fokus gehabt und ein Kursprogramm und Unterrichtsmaterial für Grundschulen, für die Sekundarstufe I und für Erwachsene sowie Multiplikatoren entwickelt.

Wie die Wertschätzung für regional produzierte Lebensmittel gesteigert werden soll, ist ganz unterschiedlich. Jüngere Schüler können sich dem Thema etwa in einem Erlebnisparcours auf der Streuobstwiese des Ruz nähern, der von Insektenkunde bis zum Apfelmosten fünf Stationen umfasst. Aber auch die Frage der Aussagefähigkeit vieler regionaler Label, die sich auf Lebensmittelverpackungen finden, wird nachgegangen, verpackt in einem Spiel: Dabei müssen sich die Teilnehmer einen Weg durch den „Siegel-Dschungel“ bahnen. Weiterhin geht es darum, ob Lebensmittel nach biologischen Grundsätzen oder konventionell hergestellt worden sind oder um die Erklärung der Hersteller-Codes auf Milchtüten.

Ein weiteres Ergebnis des Projekts ist ein Handbuch mit dem Titel „Schätze von hier“, das sich direkt an die Verbraucher wendet und kostenlos beim Ruz erhältlich ist. Es listet nicht nur viele regionale Lebensmittelproduzenten auf, sondern beschreibt in einem umfangreichen Warenkundeteil auch einzelne heimische Obst- und Gemüsesorten und ihre jahreszeitliche Verfügbarkeit. Schließlich finden sich in dem Heft auch saisonal sortierte Rezepte.