Der Winter meldete sich an seinem letzten Wochenende mit Macht zurück. Einen märchenhaften Anblick boten Wernigerode und andere Orte im Harz, wo in der Nacht zum Sonnabend viele Flocken vom Himmel gefallen waren. Auf dem 1141 Meter hohen Brocken maßen Meteorologen minus 14 Grad. Weil der Wind dort Geschwindigkeiten bis zu 108 Kilometern pro Stunde erreichte, fühlte sich das laut Deutschem Wetterdienst (DWD) an wie minus 42 Grad. Die Schmalspurbahn auf den höchsten Harzgipfel stellte ihren Betrieb ein.

Stärker wirkte sich der schneebedingte Stillstand auf dem Leipziger Hauptbahnhof aus – immerhin der größte Kopfbahnhof Europas. Dort waren Weichen eingefroren. Auch Taxen und Straßenbahnen hatten am Sonnabend ihre Mühe. Viele Besucher kamen deshalb spät oder gar nicht zur Leipziger Buchmesse, die den Bücherfrühling feierte. Auf manchen Straßen rollte nichts mehr. Aus vielen Landesteilen wurden Unfälle gemeldet. Auf der Autobahn 38 in Sachsen-Anhalt etwa erlitten vier Menschen bei zwei Unfällen schwere Verletzungen. Die Thüringer Polizei zählte fast 150 Unfälle binnen 24 Stunden – die meisten aber nur mit Blechschäden. Auch in Norddeutschland brachte der Wintereinbruch laut Polizei viele Autofahrer ins Rutschen. Auf Nord- und Ostsee sollten etliche Fähren wegen des Sturms in den Häfen bleiben.

Die Stadt Essen erlebte den kältesten 17. März seit Beginn der Wetteraufzeichnung. „Der Rekord lag bislang bei einem Tagesmaximum von 0,3 Grad im Jahr 1985. Da werden wir wohl im Laufe des Tages nicht mehr drüberkommen“, sagte ein DWD-Sprecher am Sonnabendmorgen bei minus vier Grad.