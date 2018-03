30 bis etwa 17.30 Uhr, in das Verdener Hotel Niedersachsenhof an der Lindhooper Straße eingeladen. Politiker, Landwirte und Experten diskutieren dort auf Einladung des Bundesverbands Beruflicher Naturschutz (BBN) in Kooperation mit dem Naturschutzverband Niedersachsen (NVN) mit Finanzierung vom Umweltministerium des Landes. Die Themen Wolf und die ländliche Bevölkerung, rund um die Haltung von Schafen sowie die Interessen der Anwohner und Erholungssuchenden werden aufgegriffen. Den Schwerpunkt stellen die Konsequenzen für Menschen dar, die in der Landschaftspflege mit ihren Nutztieren einen wichtigen Beitrag leisten. Nach kurzer Einführung haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich auszu-­tauschen.