Zur Seite stehen ihnen der Jugendkönig Darian Stelljes sowie der Volkskinderkönig Jost Entelmann, Volksjugendkönigin Klara Trippner und Volkskönigin Christiane Hauska.

Aber der Reihe nach: Am Freitag des Schützenfestwochenendes eröffnete der Präsident des Worpsweder Schützenvereins, Oliver Twisterling, das 143. Schützenfest. Es wurden die unterschiedlichsten Scheibenwettbewerbe geschossen und auch die Holzvögel schon unter Beschuss genommen. Nachdem eine Grillstation für das leibliche Wohl gesorgt hatte, war der erste Höhepunkt des diesjährigen Schützenfestes geplant. Obwohl 55 Schützenschwestern und -brüder reichlich Blei in den Rumpf des Holzadlers pumpten, wollte er nicht fallen. Das Schießen musste bei Dunkelheit abgebrochen werden und wurde am Sonnabend fortgesetzt. Es dauerte noch einmal 30 Treffer, ehe Michael Böhme ihn erlegte – er ist jetzt der „Zaunkönig“ und konnte einen tollen Orden sowie einen Reisegutschein entgegennehmen.

Der Sonnabend beginnt traditionell mit dem Rathausempfang, zu dem Bürgermeister Stefan Schwenke die Abordnungen der beiden Schützenvereine der Gemeinde Worpswede eingeladen hat. In den Grußworten wurde von allen Seiten die Auflösung des Schützenvereins Ostersode bedauert, der bis dato auch immer dabei gewesen ist. Anschließend wurden in der Schützenhalle am Findorffberg die Wettbewerbe vom Vortag fortgesetzt.

Zum Festessen mit Ehrungen im geschmückten Festzelt waren diverse Ehrengäste, Jubilare und Sponsoren anwesend, die mit ihren großzügigen Spenden dafür gesorgt hatten, dass das Worpsweder Schützenfest wieder zu einem Highlight in der Gemeinde werden konnte. So konnten ein Spielepark mit zwei Hüpfburgen und ein Kinderkarussell für die kleinen Besucher finanziert werden. Auch die Hauptattraktion des Abends – ein Feuerwerk synchron zur Musik – konnte so ermöglicht werden. Präsident Oliver Twisterling ernannte Hans Späth und Wolfgang Nienstedt zu Ehrenmitgliedern des Vereins, Uwe Holz erhielt aus der Hand des Bezirkspräsidenten Hartmut Suhling die goldene Verdienstnadel des Nordwestdeutschen Schützenverbandes. Oliver Twisterling kürte Kathrin Kirsch zur Schützin des Jahres, Schorse Behrens zum Schützen des Jahres und bei der Jugend wurde Lennart Knop zum besten Schützen ausgezeichnet.

Am frühen Abend wurde es dann Ernst: die Ermittlung der Vizekönigin oder des Vizekönigs stand an und zahlreiche Zuschauer konnten per Livestream an den Monitoren oder ganz nah, live am Stand, den Rumpf des Holzvogels fallen sehen. Zunächst schickte Jürgen Heitmann den Rumpf in den Staub und kurze Zeit später hatten auch die Damen mit Frauke Twisterling ihre neue Vizemajestät.

Nach den Jubelstürmen und einer kurzen Proklamation mit Königskettenübergabe stürzten sich die Grünröcke in die Worpsweder Berg-Party – Wo-Be-Pa –, um mit allen Worpswedern und Gästen aus Nah und Fern eine großartige Party zu feiern. Wo früher die normale Tanzkapelle die Gäste anlockte, ist es heute die Kombination aus Band und DJ. Zu der fetzigen Musik der Kult-Live-Band „KomboO“ und DJ Mallorca-Uwe, wurde der Berg so richtig gerockt. Nach Sonnenuntergang warteten annähernd 1000 Besucher auf die Jungs der Firma Skydreams, die ein fulminantes Feuerwerk in den Worpsweder Berghimmel malten. Dieses atemberaubende Highlight konnte von Weitem beobachtet werden und sorgte für Begeisterung bei Jung und Alt.

Nach dieser Partynacht trafen sich die Schützen am Sonntagmorgen zum „Nassen Gericht“ in der Music Hall, während die Damen das Verlesen des Sündenregisters bei ihrer Königin Ingrid Struckmeyer durchführten. Hierbei werden auf amüsante Weise Strafen für Vergehen des abgelaufenen Schützenjahres verhängt. Diese Geldstrafen werden direkt der Jugendarbeit des Vereins zugeführt. Anschließend nahmen die Schützen Aufstellung, um den großen Festumzug durch den Ortskern Worpswedes durchzuführen. In diesem Jahr war die Ochsenwerder Schützengemeinschaft von 1930 das erste Mal dabei. Der König des Vereins aus dem Großraum Hamburg hat seine Wurzeln in Worpswede und machte dem Worpsweder Königshaus seine Aufwartung. Für die unterhaltsame Marschmusik sorgten die beiden weit über den Landkreis hinaus bekannten Musikzüge aus Kirchtimke und der Spielmannszug Lilienthal/Falkenberg. Am Hotel Haar gab der amtierende Schützenkönig Rolf Schwaake seinen Empfang.

Zurück auf dem Festplatz begann sofort das Königsschießen. Für das „Volkskönigsschießen“ hatten sich bereits viele Nicht-Schützen, sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen, angemeldet. Mit 29 Bewerbern wurde ein neuer Teilnehmerrekord erreicht. Nach erfolgreichen Treffern wurden Jost Entelmann zum Volkskinderkönig, Klara Trippner zur Volksjugendkönigin und Christiane Hauska zur Volkskönigin gekürt.

Die Stimmung war auf dem Höhepunkt, als der Schießmeister die großkalibrige, historische „Donnerbüchse“ auspackte, um damit den Rumpf des Holzvogels zur Strecke zu bringen. Es ging um die Hauptkönigswürden. Wieder wurde jeder Treffer per Livestream übertragen. Einmal im Leben Worpsweder Schützenkönig oder Schützenkönigin zu sein, das zählt heute immer noch, ob bei den Erwachsenen oder bei den Jugendlichen. Letztlich kann es aber nur einen geben.

Das einmalige Erlebnis wurde jetzt Christel Schwaake bei den Damen und Damian Twisterling bei den Schützen zuteil. In einem voll besetzten Festzelt wurden sie zu den Schützenkönigen 2018 ausgerufen und erhielten nach einem von Lennart Knop perfekt vorgetragenen Königsspruch, ihre Insignien. Danach eröffnete das Königspaar mit einem Ehrentanz die zünftige Königsparty unter der Regie von DJ Mallorca-Uwe, um den Abschluss des 143. Worpsweder Schützenfestes gebührend zu feiern. Die große Beteiligung beim Schießen insgesamt und besonders bei der Worpsweder Berg-Party zeigt, dass das Schützenfest in Worpswede fest im gesellschaftlichen Dorfleben verankert ist und eine Veranstaltung für Jung und Alt darstellt. Die sommerlichen Temperaturen und die gute Laune eines jedes einzelnen trugen zum Gelingen des diesjährigen Schützenfestes bei.