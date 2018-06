An diesem Sonntag, 10. Juni, geht der Verdener Kleinbahnexpress um 11 und 14.30 Uhr wieder zweimal auf die rund 40-minütige Fahrt von Verden nach Stemmen (zurück um 13.20 und 16.20 Uhr). Es gibt wieder kühle Getränke und Grillwaren am idyllisch gelegenen Endbahnhof und nachmittags Kaffee und Kuchen am benachbarten Schützenhaus, denn im Ort feiert man Schützenfest. Man kann aber auch mit dem Fahrrad weiterreisen zur Allerfähre Otersen, zum Amtshaus Westen oder zu anderen Sehenswürdigkeiten des Kleinbahnbezirks. Info-Flyer gibt es am Bahnhof in Stemmen. Fahrkarten sind wie immer erhältlich im Zug, Fahrräder werden kostenlos befördert.

Demnächst gibt es auf der Vereinshomepage www.kleinbahnexpress.de auch die Sonderfahrpläne zum geplanten Kleinbahnwochenende am 7. und 8. Juli, an dem einige historische Schienenfahrzeuge zu Besuch erwartet werden und die Eisenbahnfreunde ein wenig Einblick in ihre Arbeit geben wollen.