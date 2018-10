Das Theater Mobile der Diakonischen Behindertenhilfe Lilienthal bietet nach der Sommerpause weitere drei Aufführungen ihres komödiantischen Märchenspiels „Des Kaisers neue Kleider“ an.

Was ist bloß mit dem Kaiser los? Statt seinen Untertanen einen angemessenen Lohn für die vielfältigen Arbeiten zu zahlen, lässt er seinen Minister kaiserliche Porträts an sie verteilen: „Dieses Bildnis unseres prächtigen Kaisers, eigenhändig angefertigt von unserem berühmten Hofmaler, ist euer Lohn.“ Überhaupt betrachtet der „prächtigste aller Kaiser“ es als seine höchste Pflicht, sich seinem Volk zu zeigen, damit es sich an seinem Anblick erfreuen könne. Zunächst machen die Bürger ihrem Ärger Luft, in dem sie den Kaiser und seine Marotten zum Entsetzen des Ministers kräftig verspotten und der Lächerlichkeit preisgeben. Schließlich aber reicht ihnen das nicht mehr und sie beschließen, dem selbstverliebten Herrscher eine Lektion zu erteilen …

Aufgeführt wird das Stück am Sonntag, 14. Oktober, ab 16 Uhr im Martinssaal an der Martinskirche, Moorhauser Landstraße 3 a, in Lilienthal. Reservierung und weitere Informationen bei Dieter Klau-Emken, Telefon 042 98 / 65 11 und per E-Mail an dieterklau-emken@web.de.