Michael Holm landete mit "Mendocino" im Jahr 1969 seinen ersten großen Hit. Seitdem ist er tief im Musikbusiness verankert. (Clemens Bilan/Getty Images)

„Seit 2004 hat sich die Musikindustrie dramatisch verändert“, klagt Michael Holm in einem Interview mit dem Sender GoldStar TV. Der Sänger spricht aus Erfahrung, immerhin gründete er mit 15 Jahren seine erste Band. Am 29. Juli vollendet der gebürtige Stettiner sein 75. Lebensjahr. GoldStar TV sendet am Samstag, 28. Juli, 20.00 Uhr, zu Ehren des Schlagerstars den Rückblick „Meine Hits“.

In der Sendung blickt der Musiker auf seine größten Erfolge zurück und verrät, welche Songs und Lebensabschnitte ihn besonders geprägt haben. Er betont, er habe einen großen Wandel in der Musikbranche registriert: „Die Sänger können heute nicht mehr wie früher in Formaten wie der Hitparade auf sich aufmerksam machen“, betont Holm. Es würden immer wieder die gleichen Gesichter in den großen Shows eingesetzt, „weil sie die höchste Aufmerksamkeit generieren. Daher haben es neue Künstler heute sicher besonders schwer.“

Mit "Meine Hits" (Samstag, 28. Juli, 20.00 Uhr) ehrt GoldStar TV einen Tag vor Michael Holms Geburtstag den Jubilar. (Christof Koepsel/Getty Images)

Holm selbst ist schon lange im Business, seinen Durchbruch feierte er mit dem Hit „Mendocino“ im Jahr 1969. Neben weiteren eigenen Stücken schrieb er auch Texte für andere Sänger und produzierte ihre Musik. Kurz vor seinem Geburtstag verrät er laut GoldStar TV sein Erfolgsrezept: „Die Grundlage für meinen andauernden Erfolg ist die richtige Mischung aus einem tollen Konzept, einer wunderbaren Mannschaft und dem richtigen Mann an der Spitze.“