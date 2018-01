Lachende Kindergesichter, manchmal in schwarz-weiß oder sepia: Auf Twitter posten momentan einige Menschen Kinderbilder von sich. Mal mit Geschwistern, mal mit den Eltern. Die Botschaft soll sein: "Ich hatte eine schöne Kindheit".

Doch hinter der Aktion steckt mehr: Denn am Donnerstag soll der Bundestag über den Antrag zum Familiennachzug für Bürgerkriegsflüchtlinge abstimmen. Union und SPD haben in dieser Woche einen Kompromiss zum Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus ausgehandelt, der auf Kritik gestoßen war. Er sieht vor, dass ab dem 1. August jeden Monat 1000 Menschen zu ihren Familienangehörigen in Deutschland nachreisen dürfen. Hinzu kommen Härtefälle. Momentan ist der Familiennachzug für die subsidiär geschützten Menschen ausgesetzt.

Nun startete Bündnis 90/Die Grünen einen Aufruf für mehr Mitgefühl im Netz. Am Mittwochvormittag postete etwa Katrin Göring-Eckardt, Fraktionschefin der Grünen im Bundestag: „Ich will, dass jedes Kind in Sicherheit bei seiner Familie aufwachsen kann – so wie ich das auch konnte. Twittert auch Euer Bild aus Euer Kindheit für den Familiennachzug!“

Unter dem Hashtag #FamilienVereint posten Twitter-Nutzer jetzt ihre Kinderbilder, unter anderem die Grünen-Politiker Simone Peter, Annalena Baerbock, Robert Habeck, Cem Özdemir und Michael Kellner.

