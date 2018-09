, kurz Desma, die in den folgenden Jahrzehnten Uesen und Achim Arbeitsplätze und Steuereinnahmen brachte. Aus der Schuhmaschinenfabrik ist mittlerweile der Weltmarktführer geworden für Produktionsanlagen, die computer- und robotergestützt Schuhe besohlen und komplett produzieren. Der Achimer FDP-Bundestagsabgeordnete Gero Hocker informierte sich vor Kurzem zusammen mit dem Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Achimer Liberalen, Hans Baum, bei Desma-Geschäftsführer Christian Decker über die Situation und Zukunft des Unternehmens.

Dass die Desma nicht mehr wie früher mehr als tausend Arbeitsplätze bietet, hängt im Wesentlichen nicht damit zusammen, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks fast das ganze Geschäftsfeld zusammenbrach, sondern ist auf die enorme Technisierung und Automatisierung zurückzuführen. Die gut 200-köpfige Belegschaft produziert heute so viel wie früher 1300 Beschäftigte.

Entwickelt und hergestellt werden die Hightech-Maschinen fast ausschließlich für den Export, besonders für China, Vietnam, Europa, die USA und Brasilien. Da bleibt es nicht aus, dass die Entwicklungen des Achimer Unternehmens von Produktpiraten, zum Beispiel in China, kopiert werden. Das Unternehmen kann aber damit leben, wie Desma-Chef Christian Decker erklärte. Es komme eben darauf an, schneller, besser und zuverlässiger als die Nachahmer zu sein. Auch mit nachgebauten Maschinen werde ein Bedürfnis und ein Markt für Milliarden Schuhe geschaffen. Diebstahl von geistigem Eigentum und Kopien von Anlagen gibt es laut Decker auch nicht nur in China, sondern ausgeprägt auch in Deutschland.

Das Stich- und Zauberwort heißt nun Industrie 4.0. Daran arbeitet der Achimer Schuhmaschinenhersteller intensiv auch in Kooperation mit einem Weltmarktführer der Computerbranche, um unter anderem den Kunden im Geschäft oder am Smartphone seinen individuellen Schuh bestellen zu lassen, der seine Fußeigenschaften, seine Geh- und Lauf-Besonderheiten und natürlich seine unterschiedlichen Geschmackswünsche komplett berücksichtigt.

Die Desma, die auf ihrem Gelände auch andere Firmen und Institutionen beherbergt, fährt weiter Expansionskurs. Sie legt besonders großen Wert auf die Jugend und den Nachwuchs, wovon nicht nur die Ausbildungsplätze und der duale Studiengang zeugen, sondern auch das jüngste Feriencamp, bei dem Kinder an die Schuhproduktion herangeführt wurden. Der Desma-Geschäftsführer berichtete in diesem Zusammenhang von rührenden und motivierenden Reaktionen der begeisterten Jungen und Mädchen.

Aber nicht nur der Nachwuchs ist dem Firmenchef wichtig – auch auf die älteren, erfahrenen Stammkräfte legt er großen Wert. So beklagte er gegenüber dem Bundestagsabgeordneten Gero Hocker, dass durch das neue Gesetz zur Rente mit 63 nach 45 Arbeitsjahren Stützen des Betriebes urplötzlich dem Unternehmen verloren gingen. Damit die Firma Nachfolger aufbauen und planen könne, sei es wünschenswert, dass sie über das Ausscheiden des Mitarbeiters rechtzeitig informiert werde.

Gero Hocker will im Bundestag eine entsprechende Initiative dafür ergreifen und sich gleichzeitig dafür einsetzen, dass die Zusammenarbeit mit den Achimer Schulen intensiviert wird, um Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern zu wecken.