Jesse Metcalfe und Cara Santana gehen offenbar getrennte Wege. (Getty Images/Vittorio Zunino Celotto)

Im August 2016 ging Jesse Metcalfe, der in der Erfolgs-Serie „Desperate Housewives“ Gabrielles (Eva Longoria) Gärtner und heimliche Affäre spielte, auf einer 15 Meter langen Yacht im Hudson River vor New York vor seiner Freundin Cara Santana auf die Knie und hielt nach zehn gemeinsamen Jahren um ihre Hand an. Die für 2018 geplante Hochzeit der beiden wurde jedoch immer wieder verschoben - und wird nun offenbar gar nicht mehr stattfinden. Denn wie das US-Magazin „People“ berichtet, sollen sich die Schauspieler getrennt haben.

Zwar verbrachten Metcalfe und Santana Weihnachten noch gemeinsam in Belgien und wurden wenig später auf dem roten Teppich eines Events in Los Angeles fotografiert, doch schon kurz danach soll ihre Beziehung zerbrochen sein. Von Trennungsschmerz ist bei dem 41-Jährigen allerdings wenig zu sehen, denn am vergangenen Wochenende wurde er mit gleich zwei anderen Frauen erwischt. Die britische „Daily Mail“ veröffentlichte Bilder, auf denen er zuerst mit dem ungarischen Model Livia Pillmann Händchen hält und wenig später in inniger Umarmung mit Kollegin Jade Albany zu sehen ist.

Grund für das Liebes-Aus soll laut US-Medien aber keine andere Frau sein.