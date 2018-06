Schauspielerin Eva Longoria freut sich über ihr spätes Mutterglück: Mit 43 Jahren bekam sie einen gesunden Jungen. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Eva Longoria und ihr Ehemann José Bastón sind zum ersten Mal gemeinsam Eltern geworden. Am 19. Juni kam Söhnchen Santiago Enrique Bastón im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles gesund zur Welt.

Das US-Magazin „Hola!“ zitiert den „Desperate Housewives“-Star: „Wir sind so dankbar für diesen wundervollen Segen.“ Das Magazin durfte auch schon das erste Foto des Neugeborenen mit seiner Mama veröffentlichen. Aus ihrer Schwangerschaft machte die 43-Jährige kein Geheimnis, im Gegenteil: Auf Instagram teilte sie über mehrere Monate hinweg Fotos vom Babybauch mit ihren Fans.

Eva Longoria und ihr Mann José Bastón sind glückliche Eltern eines Sohnes. Sein Name ist Santiago Enrique Bastón. (Tristan Fewings/Getty Images)

Die Schauspielerin war bereits zweimal verheiratet, bei keiner Ehe wurde der Kinderwunsch erfüllt. Mit ihrem dritten Ehemann José Bastón hat es nun geklappt. Das Paar, das sich 2013 kennengelernt hatte, heiratete 2016 und verkündete im Dezember 2017 die frohe Botschaft. Ihr Mann, ein mexikanischer TV-Unternehmer, hat bereits drei Kinder aus seiner zehnjährigen Ehe mit der Schauspielerin Natalia Esperón. Eva Longoria weiß also, was auf sie zukommt: „Wir haben schon drei Kinder, ich habe drei Stiefkinder, also es ist nicht so, als wäre es etwas Neues“, verriet sie „Hola!“.