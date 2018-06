Vor 25 Jahren hat Detlev Wittenberg im TSV Daverden die Folklore-Tanzgruppe gegründet und ebenso solange geleitet. Zusätzlich wirkte er als Mitglied des Führungsgremiums in der Turnabteilung mit. Während Vereinsvorsitzender Gerd Depke Detlev Wittenberg für sein Engagement dankte, freute sich die Leiterin der Turnabteilung, Anke Voigt, dass mit Uwe Schärpas ein erfahrener Nachfolger gefunden wurde, der selbst bereits seit 20 Jahren Mitglied der Tanzgruppe ist.

Die Folkloretänzer treffen sich donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr in der Sporthalle an der Jahnstraße. Sie verwenden folkloristische Tanzelemente traditioneller Tänze aus Ländern, in denen diese lebendig geblieben sind. Darunter sind Tanzgestaltungen aus Griechenland, Frankreich, England, Bulgarien, Rumänien, Russland, Israel oder der Türkei. Die Tänze können überwiegend ohne Partner in Reihen oder im Kreis getanzt werden. Die meisten Tänze sind temperamentvoll und sportlich. Doch gibt es auch ruhige und besinnliche Tänze, die gezielt im Wechsel eingesetzt werden. Interessierte sind bei den Übungsabenden herzlich willkommen.