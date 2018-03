«Detroit: Become Human» spielt im Detroit einer nicht all zu fernen Zukunft. Foto: Sony Interactive Entertainment (dpa)

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Das Science-Fiction-Drama „Detroit: Become Human“ wird am 25. Mai veröffentlicht. Das hat Sony Interactive Entertainment bekanntgegeben.

Das exklusiv für Playstation 4 erscheinende Spiel erzählt die Geschichte dreier Androiden im Detroit einer nahen Zukunft. Spieler schlüpfen in die Rolle eines dieser Kunstwesen und erleben ihren Weg vom dienstbaren Werkzeug zum Gejagten, Freiheitskämpfer oder Verbrecherjäger.