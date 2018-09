Deutschland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Deutsche Basketballer für WM 2019 in China qualifiziert

Die deutschen Basketballer sind zum sechsten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. Das Team um NBA-Profi Dennis Schröder machte mit dem 112:98-Sieg nach Verlängerung gegen Israel am Sonntag in Leipzig die vorzeitige Qualifikation für die WM 2019 in China perfekt.